Yeni Kia Sorento Türkiye satış fiyatı belli oldu

Markadan yapılan açıklamaya göre Sorento 5 ve 7 koltuklu seçeneklerle sunuluyor. Açıklamaya göre tasarım "Doğa için Cesur" ilkesini hedefliyor. Modelde yenilenen kaput tasarımı, yeni dikey farlar ve yıldız haritası gündüz farları dikkat çekiyor. Arka kısımda ise dikey arka far grafikleri ve yenilenen tampon tasarımı görülüyor. Markadan yapılan açıklamanın detayları şöyle:

1 3 YENİ RENK Yeni Kia Sorento, Türkiye'de 9 farklı dış renk seçeneğiyle sunuluyor ve bu renk paletine üç yeni renk ekleniyor. Volcanic Kahve, EV6'dan bilinen Interstellar Gri ve Niro'dan bilinen Cityscape Yeşil satışa sunulan yeni renk seçenekleri arasında. Ayrıca İnci Beyaz, İnci Siyah, Saten Gri, Gravity Mavi, Metal Gri ve Mineral Mavi gibi önceki renk seçenekleri de sunulmaya devam ediyor.

2 İÇ MEKAN Yeni Kia Sorento’nun öne çıkan özellikleri arasında; hava hücreli bel desteği ve elektrikli ayarlanabilir yan desteklere sahip Ergo Motion sürücü koltuğu bulunuyor. Relaxation özellikli ön koltuklar yeni Kia Sorento’da standart olarak sunuluyor. Elektrikli ayarlanabilir, soğutmalı ve ısıtmalı ön koltuklar ile ikinci sıra ısıtmalı koltuklar; Isıtmalı direksiyon simidi özellikler arasında. Kia, bu modelde geri dönüştürülmüş plastik (PET) malzemeler kullanılarak üretilen Nappa deri döşeme seçeneği sunuyor. İç mekânda, 12,3 inç dokunmatik bilgi-eğlence ekranı ve 12,3 inç sürücü gösterge panelinden oluşan çift panoramik entegre ekranlar bulunuyor. Dijital dikiz aynası ise hem normal bir elektrikli kromatik ayna hem de kamera görüntüsü için bir ekran olarak kullanılabiliyor.

3 HİBRİT MOTOR Yeni Kia Sorento hibrit güç ünitesi sayesine sahip. Türkiye’de öncelikle sadece hibrit motor seçeneğiyle sunulacak olan Sorento, 1.6 T-GDI motoru ve 1.49 kWh batarya ile donatılmış olup, altı ileri otomatik şanzımanla (6AT) ve 4WD sürüş sistemi ile geliyor. Yeni Sorento, parmak izi tanıma özelliğiyle de sunuluyor. Bu özellik, kullanıcı profilini eşleştirmek vale modunu aktifleştirmek için PIN kodu yerine kullanılabiliyor.

4 Güvenlik Özellikleri Sorento’da Akıllı Hız Sabitleme Sistemi (SCC), Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı (BCA), Arka Çapraz Trafik Çarpışma Önleme Asistanı (RCCA), Güvenli Çıkış Asistanı (SEA), Kör Nokta Görüntüleme Monitörü (BVM), Uzaktan Akıllı Park Asistanı (RSPA) ve Arka Park Çarpışma Önleme Asistanı (PCA) gibi güvenlik özellikleri mevcut. Yeni eklenen uzaktan bagaj kapanma özelliği, sürücü aracın arkasındaki algılama alanından ayrıldığında bagaj kapağını otomatik olarak kapatıyor. Sorento, ön ve yan hava yastıklarının yanı sıra yeni ikinci sıra arka boyun hava yastığı ve ön orta hava yastığı dahil olmak üzere yedi adet hava yastığı ile donatıldı.