Otomotiv şirketi Stellantis tarafından yapılan açıklamada, özellikle 1.5 BlueHDi dizel motora sahip bazı Peugeot, Citroen, Opel/Vauxhall, DS ve Fiat modellerinin, eksantrik mili zincirinde erken aşınma riski taşıdığı belirtildi.

Stellantis, söz konusu motorlarda zincirin normalden önce aşınabileceğini ve bunun sonucunda anormal motor sesi oluşabileceğini, en kötü senaryoda ise zincirin tamamen kopabileceğini bildirdi. Bu durumun, motorun çalışmasını doğrudan etkileyebileceği ifade edildi.

Şirketin açıklamasına göre, şu ana kadar bu teknik sorunla ilişkili herhangi bir kaza ya da yaralanma rapor edilmedi.

Geri çağırma kapsamında yaklaşık 930 bin aracın yalnızca Fransa’da etkilendiği bildirildi. Belçika’da ise 117 bin aracın söz konusu geri çağırmadan etkilendiği açıklandı.

Şirket, Avrupa genelinde toplam kaç aracın geri çağrıldığına dair net bir rakam paylaşmadı.

Sorunlu parçalar için yazılım geliştirildi

Stellantis, sorunlu parçaların tespiti için özel bir yazılım uygulaması geliştirdiğini ve bu uygulama sayesinde motor sesinin analiz edilerek zincirle ilgili potansiyel problemlerinin önceden tespit edilebileceğini duyurdu.

Servislerde yapılacak işlemler arasında gerekli durumlarda motor yağı değişimi ve yazılım güncellemesi yer alacak.

Şirket ayrıca, geri çağırmadan etkilenen araçlar için genişletilmiş bir garanti politikası uygulayacağını da açıkladı.

Bu kapsamda, araçların bakım ve teşhis işlemlerinin üretici tarafından belirlenen kriterlere uygun şekilde yapılması şartıyla, yedek parça ve işçilik maliyetleri 10 yıla veya 240.000 kilometreye kadar %100 oranında karşılanacak.

Bu ek garanti uygulaması, 1 Ocak 2023 ile 30 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacak uygun onarımlar için geçerli olacak.

Stellantis, 2021 yılında Fransa merkezli PSA Grubu ile İtalyan-Amerikan ortaklığı Fiat Chrysler’in birleşmesiyle kurulmuştu.