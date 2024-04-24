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  • 155 bin kişinin yaşadığı kentte motosiklet sayısı otomobili 3'e katladı... 'Bakkala dahi motosikletle gidiyoruz'

155 bin kişinin yaşadığı kentte motosiklet sayısı otomobili 3'e katladı... 'Bakkala dahi motosikletle gidiyoruz'

Kilis'te trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı otomobil sayısının 3 katına yaklaştı.

24 Nisan 2024 | 15:51
Son Güncellenme: 24 Nisan 2024 | 17:19
155 bin kişinin yaşadığı kentte motosiklet sayısı otomobili 3'e katladı... 'Bakkala dahi motosikletle gidiyoruz'

Nüfusu 2023 yılı itibarıyla 155 bin 179 kişiye ulaşan Kilis'te, İl Emniyet Müdürlüğü verilerine göre trafiğe kayıtlı 34 bin 306 motosiklet ve 12 bin 805 otomobil bulunuyor.

Motosiklet sayısının otomobil sayısının 3 katına yaklaştığı kentte, ortalama 5 kişiye 1 motosiklet, 12 kişiye 1 otomobil düşüyor.

1 ARAZİ DÜZLÜK, HAVA ŞARTLARI UYGUN

ARAZİ DÜZLÜK, HAVA ŞARTLARI UYGUN Kilis Motor Sporları ve Eğitim Derneği Başkanı Mehmet İlyas Yıldırım, AA muhabirine, kentte mesafelerin kısa, arazinin düzlük ve hava şartlarının uygun olması nedeniyle motosiklete ilginin her geçen gün arttığını söyledi. Yıldırım, kentte çocukluktan itibaren motosiklet sevgisinin hakim olduğunu, reşit olan her gencin motosiklet alma hayali kurduğunu dile getirdi

2 KENTTE ADETA BİR YAŞAM TARZI OLDU

KENTTE ADETA BİR YAŞAM TARZI OLDU Motosikletin bakım ve yakıt maliyetlerinin de düşük olduğuna işaret eden Yıldırım, "Motosiklet adeta üçüncü ayağımız. 50 metredeki bakkala dahi motosikletle gidiyoruz. Bu durumda motor Kilis için adeta bir yaşam tarzı haline geliyor." diye konuştu.

3 KADINLARIN DA TERCİHİ

KADINLARIN DA TERCİHİ Motosiklet kullanımının kadınlarda da yaygınlaştığını belirten Yıldırım, "Kilis'te daha önce kadınların motosiklet kullanması garipseniyordu ancak böyle bir durum artık söz konusu değil. Bundan dolayı kadın motosiklet sürücüleri de her geçen gün artıyor." dedi.

4 PARK KOLAYLIĞI SAĞLIYOR

PARK KOLAYLIĞI SAĞLIYOR 50 yıldır motosiklet kullandığını ifade eden Süleyman Kaya da Kilis'te sokakların dar olmasından kaynaklı park problemi olduğunu, motosikletin bu sebeple de tercih edildiğini söyledi.
Bütün işlerini motosikletle görebildiklerini belirten Kaya, bu aracın kendileri için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.
Mahli Eşki de motosikletin pratik ve kullanımının kolay olduğunu söyledi. Eşki, kentte toplu taşıma kültürünün fazla olmadığını, insanların genelde motosiklet kullandığını ifade etti.
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