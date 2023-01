1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 2023 ne kadar? Nereleri birbirine bağlıyor?

İstanbul-İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu projelerinin gerçekleştirilmesiyle hayata geçirilmesi planlanan Marmara Otoyol Ringi projesi, 1915 Çanakkale Köprüsü ile Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun hizmete açılmasıyla tamamlandı. Peki, 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 2023 ne kadar? Köprüsünün özellikleri ne? Çanakkale Köprüsü nereleri birbirine bağlıyor? Uzunluğu ne kadar? İşte soru ve cevaplarla Çanakkale Köprüsü:

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NEREYİ BİRBİRİNE BAĞLIYOR?



Öncelikle Çanakkale Köprüsü nereyi birbirine bağlıyor? Köprü ve Otoyolu Projesi Tekirdağ'ın Malkara ilçesi ile Çanakkale'nin Lapseki ilçesini birbirine bağlayan ve yaklaşık 5 km'lik 1915Çanakkale Köprüsü'nü de içeren 89 km'lik otoyolu ve 12 km'lik bağlantı yollarından oluşuyor.



Köprü Avrupa yakasında Gelibolu ilçe merkezinin 10 km güneyindeki Sütlüce köyü ile Asya yakasında Lapseki ilçesini birbirine bağlıyor. Bir diğer anlatımla 1915 Çanakkale Köprüsü İstanbul'u Çanakkale'ye, sonrasında da Kuzey Ege'ye bağlıyor.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 2022 NE KADAR?



Peki, 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 2023 ne kadar? 5 Ocak 2023 itibarıyla Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 2022 ile aynı. 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti otomobiller için 200 TL olarak duyurulmuştu. Köprüyü kullanmak isteyen minibüsler 250 lira, yolcu otobüsleri 450 lira, kamyonlar 500 lira TIR’lar 950 lira motosikletler ise 50 lira ücret ödüyorlar. Hem köprü hem de otoyolu tamamen kullanan bir otomobilin ödeyeceği ücret ise 272.50 lira.



1915 Çanakkale Köprüsü Geçiş Ücreti Tarifesi 26 Mart 2022'den itibaren şöyle:

ARAÇ SINIFI 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ ÜCRET TARİFESİ (TL)​ 1 ​200,00​​ ₺ ​2 250,00 ₺ ​3 450,00 ₺ ​4 500,00 ₺ ​5 950,00 ₺ ​6 50,00 ₺

Not 1: Ücretlere KDV dahil

Not 2: Giriş bilgisi bulunamaması halinde: çıkış istasyonuna göre en uzak mesafe ücreti uygulanır.

Not 3: U dönüşü yapılması halinde en uzak mesafe ücreti alınacak.



Ücret sorgulama için bu linke bakabilirsiniz.



ARAÇ SINIFLARI NELER?

Ücretli karayolunu, tünelleri ve köprüleri kullanacak araçlar geçiş ücreti toplamaya esas olarak aşağıdaki 6 (altı) sınıfa ayrılıyor:



1. Sınıf araç: Aksları arasındaki mesafe 3,20 metreden kısa olan 2 akslı araç

2. Sınıf araç: Aksları arasındaki mesafe 3,20 metreden uzun veya eşit olan 2 akslı araç

3. Sınıf araç: 3 akslı araç

4. Sınıf araç: 4 ve 5 akslı araç

5. sınıf araç: 6 veya daha fazla akslı araç

6. sınıf araç: L3, L4, L5, L7 sınıfı motosiklet

KÖPRÜNÜN UZUNLUĞU NE KADAR? KAÇ KİLOMETRE?

1915 Çanakkale Köprüsü'nün toplam uzunluğu 4608 metre. Köprü 2023 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklar ve 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadüklerine sahip.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜNDEN HANGİ ARAÇLAR GEÇEBİLİYOR?



Peki, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden hangi araçlar geçebiliyor? Açıklamaya göre yayaların, hayvanların, motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin otoyolu kullanmaları yasak. Bunların dışında kalan ve karayollarında kullanılabilen diğer motorlu araçlar otoyolu kullanabilecek.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ YOLU NE KADAR KISALTIYOR?



Peki, Çanakkale köprüsü yolu ne kadar kısaltıyor? Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" unvanına sahip 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü ile iki kıta arasındaki yolculuk süresi 6 dakikaya düşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malkara-Çanakkale Otoyolu güzergahının da 40 kilometre kısalacağını belirterek şu bilgileri veriyor:



1915 Çanakkale Köprüsü 89 kilometre otoyol ve 12 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğundaki Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında yer alıyor



"1915 Çanakkale Köprüsü 2 bin 23 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklarla beraber 3 bin 563 metre uzunluğunda. 2 bin 23 metrelik orta açıklık Cumhuriyet’imizin 100. kuruluş yıl dönümünü sembolize edecek ve 'dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü' unvanına sahip olacak. 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle beraber toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metreye ulaşmaktadır. Köprümüzün 318 metrelik çelik kuleleri Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i işaret edecek. İki çelik kule arasındaki köprümüz, dünyada ikiz tabliye olarak tasarlanan nadir asma köprülerden biri olma özelliğine de sahip. Dünyada 2 bin metre orta açıklığın üzerinde ikiz tabliye olarak dizayn ve inşa edilen ilk köprü olarak tarihe geçecek. 318 metrelik kule yüksekliği ve 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürüyle birlikte düşünüldüğünde köprü, deniz seviyesinden 334 metre yüksekliğe erişecek ve dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olacak. Malkara-Çanakkale Otoyolu da güzergahı 40 kilometre kısaltacak."



ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ HAKKINDA

Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleriyle entegrasyonu sağlanacak.

2023 metre orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip 1915Çanakkale Köprüsü, 334 metrelik tepe noktası yüksekliği ile de dünyanın en yüksek kuleli asma köprüsü unvanına sahip oldu.

Ayrıca 45 m genişliğindeki ikiz tabliye sistemi Türkiye’de ilk kez 1915Çanakkale Köprüsü’nde uygulandı.

Köprünün ana kablosunda dünyanın çevresini 4 kez dönebilecek 162 bin kilometrelik tel kullanıldı. Kule kesonları alan olarak kıyaslandığında bir futbol sahası büyüklüğünü kapsarken köprüde kullanılan 227 bin metreküplük beton ile 100 metrekarelik 5 bin 900 adet dairenin yer aldığı 25 bin nüfuslu bir ilçe kurulabiliyor.

Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, 4 kulenin de tepesinde yer alacak, her biri 75 ton ağırlığında ve 20,5 metre yüksekliğindeki 4 top mermisi figürü yer alacak.

Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 iş makinesi çalıştı.



1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜN SİMGELERİ NE



Köprünün kulelerinin kırmızı beyaz rengi Türk bayrağını temsil ediyor.

Köprünün 2 bin 23 metrelik orta açıklığı Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize ediyor.

sembolize ediyor. Kulelerin üzerinde yer alacak top mermisi replikaları dünya tarihinin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Savaşı’nın en kritik eylemlerinden birine Seyit Onbaşının taşıdığı 215 kg ağırlığındaki top mermisine ve Türk Milletinin bağımsızlığına işaret eder. Top mermisi replikaları ile kule yüksekliği 334 metredir.

Köprünün beyaz renkteki bağ kirişlerinde Klasik Türk Mimarisinin yaygın örneklerinden yola çıkılarak nervürlü desen uygulandı.

Viyadük ayaklarında Çanakkale Şehitler Abidesi’nden esinlenen özel tasarım uygulandı.



