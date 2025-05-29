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Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? (Mayıs 2025)

Özellikle yaz ayları ve tatil dönemlerinde daha sık araştırılan Osmangazi Köprüsü, 426 km uzunluğundaki İstanbul-İzmir Otoyolu’nun en önemli kesimini oluşturuyor. Peki, Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti '2025 yılı Mayıs ayı' itibarıyla ne kadar? İşte Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ve köprüyle ilgili merak edilenler...

27 Ekim 2022 | 23:39
Son Güncellenme: 29 Mayıs 2025 | 17:49
Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? (Mayıs 2025)

İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşım süresini düşüren Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi'nin en büyük ayağını oluşturan Osman Gazi Köprüsü 2016 yılında hizmete girdi. Köprü ile İzmit Körfezi'nin 6 dakikada geçilebilmesi hedeflendi. Özellikle tatil dönemlerinde Osmangazi köprüsü geçiş ücreti merak konusu oluyor. Ve şimdi yaklaşan Kurban Bayramı Tatili öncesi Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti yeniden merak edilenler arasında. Peki, Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 29 Mayıs 2025 itibarıyla ne kadar? İşte şu an itibarıyla Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ve köprü kullanımıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları: 

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ 2025 YILI GEÇİŞ ÜCRETİ

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgilere göre Osmangazi Köprüsü geçişi ücreti 13 Ocak 2025'ten itibaren şöyle:

Araç Sınıfı Ücret (TL)
1. Sınıf 795,00
2. Sınıf 1.270,00
3. Sınıf 1.510,00
4. Sınıf 2.005,00
5. Sınıf 2.530,00
6. Sınıf 555,00


OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ HAKKINDA 

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi'nin en büyük ayağını oluşturan Osmangazi Köprüsü 2016 yılında hizmete açıldı. Osmangazi köprüsü 2682 m uzunlukta. 252 m kule yüksekliği, 35,93 m tabliye genişliğine sahip 1.550 m orta açıklığı ve toplam 2.682 m boyu ile dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4.sırada yer alıyor. 

MERAK EDİLEN SORULAR VE YANITLARI

Otoyol AŞ merak edilen bazı soruları ise şöyle yanıtlıyor:

  • Otoyol ücretini Kredi Kartı veya Banka Kartı ile ödenebiliyor mu? 
    Nakit, gişelerinde geçiş ücreti kredi kartı, banka kartı ya da nakit olarak ödenebiliyor. Gişelerde durmadan; 20 km/saat hızla geçmek için plakaya tanımlı, yeterli bakiyesi olan yada hesap/kredi kartıyla ilişkilendirilmiş HGS etiketi almak gerekiyor.
  • Gişelerde hız sınırlaması var mı? 
    Evet. Gişe alanlarında hızın 20 km/saati geçmemesi gerekiyor. Öndeki araca göre hız daha da azaltılabilir.
  • Gişelerde herhangi bir sebepten dolayı ödeme yapılmazsa sonra ne yapmak gerekir? 
    Böyle bir durumda aracınıza ait bir İhlalli (Ödemesiz) Geçiş Bildirimi düzenleniyor. Gişeden teslim alacağınız bildirim üzerindeki bilgiler dahilinde geçişi takip eden 15 gün içerisinde cezasız olarak geçiş ücretini bildirim üzerinde yazan noktalardan ödeyebilirsiniz.
  • İhlalli Geçiş Bildirimi üzerindeki ücret zamanında ödenmezse ne oluyor? 
    Otoyol A.Ş. bu soruyu şöyle yanıtlıyor:  "Otoyoldan çıkış yaptığınız tarihi izleyen 15 gün içinde İhlalli Geçiş Bildirimi üzerinde belirtilen banka şubelerine ödeme yapılmadığı taktirde geçiş ücretine1 (bir) kat cezaeklenir. Söz konusu toplam tutar45 (kırkbeş) gün içerisinde de ödenmez ise ceza tutarı4 (dört) kat olur ve hukuki süreç başlatılır. Bu kapsamda, geçiş ücreti ve 4 (dört) kat ceza tutarının, takip ve yargılama masrafları, avukatlık ücreti ve işleyecek yasal faiz ile birlikte takip ve tahsil edileceği unutulmamalıdır"

İstanbul-İzmir Otoyolu Projesi Güzergahı  

SÜREYİ NE KADAR KISALTIYOR?

Körfezi otomobil ile mevcut yolu kullanarak geçmek 1,5 saat, feribot ile geçmek 45-60 dakika iken, Osmangazi Köprüsü'nü kullanarak körfez 6 dakikada geçilebiliyor.

ARAÇ SINIFLARI NEDİR?

Peki, otoyol ve köprülerdeki ücretlendirme bahsedilen araç sınıfları nelerdir? Köprü ve otoyollarda araçlar 6 sınıf üzerinden değerlendirilmektedir.

PTT'nın internet sitesinde HGS bölümünde araç sınıfları şu şekilde gösterilmekte.  

Otoyol AŞ'nin sitesinde Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti hesaplama bölümünde araç sınıfları şöyle belirtiliyor:

Sınıf Araç Tipi
1 Aks aralığı 3.20 metreden küçük 2 akslı araç
2 Aks aralığı 3.20 metreye eşit veya büyük 2 akslı araç
3 Yere değen aks sayısı 3 olan veya çektiği araç ile birlikte toplamda 3 aksı bulunan araç
4 Yere değen aks sayısı 4 veya 5 olan ya da çektiği araç ile birlikte toplamda 4 veya 5 aksı bulunan araç
5 Yere değen aks sayısı 6, 7, 8 veya daha fazla olan araç
6 Motosiklet (motosikletler başka bir araç çekiyorsa, toplam aks sayısı dikkate alınarak ücretlendirilir)

Bu makalenin ardından Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz. 
 


 


 


 

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Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
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New York borsası yükselişle kapandı
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