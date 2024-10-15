2. el araç fiyatlardaki düşüş trendi sürüyor

Otomobil online ilan platformu arabam.com, eylül ayının ikinci el ilan verilerine dayanarak hazırladığı analizi paylaştı. İlan fiyatları baz alınarak oluşturulan aylık fiyat endeksine göre, ikinci el araç piyasasında fiyatlar, reel olarak düşmeye devam ediyor. arabam.com verilerine göre, eylül ayında ilanların ortalama fiyatı 684.094 TL olarak belirlenirken, enflasyondan arındırıldığında bir önceki aya göre %2,44 oranında bir düşüş yaşandı. İkinci el araç piyasasında yılbaşından bu yana devam eden bu düşüş eğiliminin, ekonomik gelişmelere bağlı olarak yılın son üç ayında da süreceği tahmin ediliyor.

arabam.com’un Oto Ekspertiz ve Trink sat! Genel Müdür Yardımcısı Halil Ali Şenay, “İkinci el otomobil fiyatlarındaki reel düşüş devam ederken satışlara etkisinin pozitif olduğunu görüyoruz. Tatil döneminin sona ermesi ile piyasadaki hareketlilik arttı. Yılın son çeyreğinde 0 araç kampanyalarının devamı ile ikinci el pazarının önceki dönemlere göre daha da hareketlenmesini bekliyoruz." dedi.

İlanlarda en çok görülen marka ve modeller

Eylül ayında arabam.com ilanlarında en çok görülen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda oldu. Model bazında bakıldığında ise eylül ayında ilanlarda en çok bulunan otomobil modelleri sırasıyla Clio, Megane, Astra, Egea, Corolla, Focus, Passat, Polo, Civic ve Corsa oldu.

Eylül ayında 500.000 TL'ye kadar olan araçların ilan oranı ağustos ayına göre 3,3% düşüş gösterdi. Buna karşılık, 1.000.000 TL ve üzeri araçların ilan oranı ağustos ayına kıyasla 2,3% artış gösterdi.