Habere göre Gürcistan'ın başkenti Tiflis'in 20 km güneydoğusunda bulunan sanayi kenti Rustavi'nin eteklerinde geniş bir açık hava otoparkı alanı bulunuyor. 40'tan fazla futbol sahası büyüklüğündeki alanda, satışa sunulan binlerce araç yer alıyor. Makalede "Kalbinizin arzuladığı hemen hemen her otomobili bulabilirsiniz - Mercedes, Porsche, Jaguar, Toyota ve son zamanlarda Tesla. Hepsi burada" deniliyor.

Habere göre en büyük otoparklardan biri, ABD'deki müzayedelerden kullanılmış arabalar satın alan bir şirket olan Caucasus Auto Import'a (CAI) ait. BBC, "Araçlar genellikle kazalarda o kadar kötü hasar görmüştür ki Amerikan sigorta şirketleri tarafından hurdaya çıkarılmıştır" diyor.

CAI'nin yardımcı genel müdürü David Gulashvili, "Şirketimiz Gürcistan'daki araç filosunun yenilenmesine çok katkıda bulundu. 2004'te işe başladığımızda, Gürcistan otomotiv altyapısı tamamen Sovyetler Birliği tarafından üretilmişti, [Sovyet markaları] Lada ve Vaz gibi" diyor. Şirketinin "Batı üretimi araçlara yönelik çok sayıda talebe" yanıt verdiğini söylüyor. Bugün şirketin 600 çalışanı var.

Resmi rakamlara göre, Gürcistan geçen yıl 3,1 milyar dolar (2,4 milyar sterlin) değerinde araba ithal etti. Daha sonra, çoğunlukla Kafkasya ve Orta Asya'daki eski Sovyet cumhuriyetlerine 2,1 milyar dolar değerinde araç ihraç etti. Arabalar aslında Gürcistan'ın bakır cevherinden sonra değer bakımından ikinci en büyük ihracatı.

BBC, çoğunluğu ABD'den temin edilen otomobillerinin bir bölümünün Rusya'ya gittiği iddia ediyor. Buna karşılık Gürcü yetkililer Rusya'nın ticaret ambargolarını delmesinde ülkenin yardımcı olduğu iddialarını reddediyor. Gürcü medya kuruluşu Ifacti ise iki ülke sınırında araba satıcılarından oluşan ordunun çok sayıda açığı istismar ettiğini savunuyor.

David Gulashvili, şirketinin artık Rusya ile hiçbir ticaretinin olmadığını söylüyor. BBC'ye göre ise savaşın başlamasından bu yana Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan'a kullanılmış otomobil ihracatında ciddi bir artış yaşandı. BBC "Bu, söz konusu ülkelerden herhangi birinde kayıtlı bir aracın Rusya'ya çok düşük gümrük vergileriyle girebileceği anlamına geliyor" diyor.

İŞÇİLİK MALİYETİ UYGUN

BBC, "Hurda araçların onarımında bir diğer önemli unsur ise işçilik maliyetinin uygun olması. Haberde şu bilgiler var: Gulaşvili, "ABD'de hasar gören bu arabaları ABD'de tamir etmek çoğu zaman ekonomik açıdan mantıklı olmuyor. Bunun nedeni insan kaynakları maliyeti, servis maliyetlerinin çok daha yüksek olması ve arabaları tekrar yola çıkarmanın yasal masraflarının zaman alıcı ve çok pahalı bir süreç olmasıdır. ABD'de bir arabanın yeniden yola çıkması ve tekrar yasal hale getirilmesi 6 ay ve diyelim ki 5.000 dolar alıyor. Aynı arabayı tamir etmek Gürcistan'da 1.000 dolar ve bir ay sürüyor" diyor.

Gürcistan'a ithal edilen araçların çoğunluğunun benzinli ve dizel motorlu olmasına karşın, Gulaşvili, elektrikli ve özellikle hibrit araçlara olan talebin hızla arttığını söylüyor.

JEOPOLİTİK AJANTAJ

Makaleye göre Gürcistan'ın ikinci el otomobil endüstrisinin başarısı coğrafyasıyla açıklanabilir: "Karadeniz limanları aracılığıyla Avrupa'ya ve komşu Azerbaycan'ın Hazar kıyısındaki Bakü aracılığıyla Orta Asya'ya erişimi var".

