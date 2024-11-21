Şirketten yapılan açıklamaya göre, raporda ekim ayı verileri ve sektördeki son eğilimler paylaşıldı.

Raporda, sıfır kilometre otomobil ve hafif ticari araç pazarında 2024 yılı ekim ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4'lük bir düşüş yaşandığı ve toplam satış adedi 97 bin 274 olarak kaydedildi.

Ocak-Ekim döneminde ise pazarın, 2023 yılına göre yüzde 1,2 küçülerek 947 bin 166 adet olarak gerçekleştiği ancak yılbaşında 1 milyon adet olarak öngörülen pazar büyüklüğünün, yıl sonunda 1,2 milyon adede ulaşacağı tahmini paylaşıldı.

Altın fiyatlarında yaşanan hızlı artışın ardından bireysel yatırımcıların gelirlerini 2'inci el araç pazarına yönlendirdiği gözlemlendi. Ancak bireysel oto alımlarında kredi tutar sınırına ilişkin düzenlemeler, tüketicileri alternatif ödeme yöntemlerine yöneltti.

Altın ve dövizle ödeme, senetli sistemlere talep, kredi kartı kullanımı ve tüketici kredisiyle yapılan ödemelerde artış görüldü.

Raporda yer verilen Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) verilerine göre, 2024 yılı eylül ayı itibarıyla araç satış, servis ve yedek parça işlemlerindeki kredi kartı kullanımı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 118,2 artış gösterdi. Öte yandan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri, bireysel taşıt kredilerinde yılbaşından bu yana yüzde 17,9 daralma olduğunu ortaya koydu.

- İkinci el araçlar daha hızlı satılıyor