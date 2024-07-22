ARA
Bist 100
11184,1
0,25%
Bist 100
Dolar/TL
32,9298
-0,288%
Dolar/TL
Euro/TL
35,8733
-0,2139%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0882
-0,0124%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2528,3
-0,82%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

2. el otoda zor günler: Fiyat düşüşlerine rağmen talep de satışlar da geriliyor

sahibinden.com, otomobil talep endeksinin yıllık yüzde 14,8 düştüğünü bildirdi. Rapora göre, satılan otomobil sayısı yüzde 23,5 azalırken, reel fiyat endeksi mayısa kıyasla yüzde 2,2 geriledi.

22 Temmuz 2024 | 14:40
2. el otoda zor günler: Fiyat düşüşlerine rağmen talep de satışlar da geriliyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırlanan "Otomobil Piyasası Görünümü" raporunun haziran ayı sonuçlarını paylaştı.

İkinci el otomobil piyasasının genel durumu ve fiyatların, arz ve talep dengesine, araç sınıflarına, yaş gruplarına ve yakıt türlerine göre analiz edildiği rapora göre, haziran ayı otomobil talep endeksi, mayıs ayına göre yüzde 13,8 ve geçen yılın haziran ayına göre yüzde 14,8 daha düşük seviyede gerçekleşti.

Otomobil piyasasındaki canlılık göstergesi olarak satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı 3,1 puan azalarak yüzde 14,9 oldu.

Otomobil piyasasında bir diğer canlılık ölçütü olarak kullanılan satılık otomobil ilanlarının ne kadar süre yayında kaldıklarını gösteren "kapatılan ilan yaşı" geçen aya kıyasla 0,9 gün uzayarak 23,7 gün oldu.

Satılık otomobil ilan sayısı yüzde 7,8, satılan otomobil sayısı ise yüzde 23,5 azaldı.

Reel satış fiyatları düşmeye devam ediyor

Enflasyondan arındırıldığında otomobil ortalama reel satış fiyatları 12 aydır düşüş kaydediyor. Reel fiyat endeksi mayısa kıyasla yüzde 2,2 azalarak 171,8 oldu.

Reel fiyatlardaki yıllık artış oranı da düştü. Geçen yılın mayıs ayında yüzde 47,9'a ulaşan artış oranı takip eden aylarda sürekli azalarak bu yılın haziran ayında yüzde -41,4'e geriledi. Mayısta 875 bin 959 lira olan ortalama otomobil fiyatı haziranda 871 bin 156 lira oldu.

Otomobil fiyatlarındaki yıllık değişim oranı da düşüş eğilimini sürdürdü. Mayısta yüzde 12,6 olan yıllık artış oranı haziranda yüzde 0,6'ya geriledi.

Geçen yılın kasım ayından bu yılın mart ayına kadar sürekli artan otomobil talep endeksi nisan ayında uzun süren bayram tatili sebebiyle belirgin bir düşüş gösterdi. Mayısta yükselişe geçen talep endeksi haziran ayında yeniden düşüşe geçti. Otomobil talebi aylık düşüşe rağmen bir önceki aya göre yüzde 13,8, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 14,8 düşüş kaydetti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2528,3 -0,82%
  • ALTIN ONS 2387,82 -0,55%
  • BIST 100 11184,1 0,25%
  • DOLAR/JAPON YENI 156,856 -0,374%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37635 0,23998%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 87,95 0,1683%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,9298 -0,288%
  • EURO/DOLAR 1,0882 -0,0124%
  • EURO/TURK LIRASI 35,8733 -0,2139%
  • STERLIN/DOLAR 1,29129 -0,02052%
Borsa Haberleri
Pazartesi günü temettü dağıtacak 4 şirket
Yükselen Çelik'ten (YKSLN) bedelsiz açıklaması
Borsa, altın, dolar, mevduat... Yatırımcılar nasıl bir portföy oluşturmalı?
İlk çeyrekte fark yaratan 29 şirket
Borsa haftaya yatay başladı (22.07.2024)
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 11 şirket
Mayıs ayında borsaya açılmıştı: Hareket’i yurtdışında büyütecek
SPK bülteninden: 1 halka arz; 1 bedelli, 5 bedelsiz onayı var
SPK ceza yağdırdı: 2 borsa şirketi de listede...
Ereğli Demir Çelik (EREGL) duyurdu: Altın madenine rastlandı
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (21.07.2024)
BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket
Altın, borsa, dolar: Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
Bugünkü kriz iki şirketin hisselerini nasıl etkiledi?
Borsadan kapanış rekoru: Yeni haftada hangi veriler var?
GERİ
İLERİ
Pazartesi günü temettü dağıtacak 4 şirket
Yükselen Çelik'ten (YKSLN) bedelsiz açıklaması
Borsa, altın, dolar, mevduat... Yatırımcılar nasıl bir portföy oluşturmalı?
İlk çeyrekte fark yaratan 29 şirket
Borsa haftaya yatay başladı (22.07.2024)
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 11 şirket
Mayıs ayında borsaya açılmıştı: Hareket’i yurtdışında büyütecek
SPK bülteninden: 1 halka arz; 1 bedelli, 5 bedelsiz onayı var
SPK ceza yağdırdı: 2 borsa şirketi de listede...
Ereğli Demir Çelik (EREGL) duyurdu: Altın madenine rastlandı
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (21.07.2024)
BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket
Altın, borsa, dolar: Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
Bugünkü kriz iki şirketin hisselerini nasıl etkiledi?
Borsadan kapanış rekoru: Yeni haftada hangi veriler var?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL