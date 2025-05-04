ARA
DOLAR
38,58
0,34%
DOLAR
EURO
43,58
0,38%
EURO
GRAM ALTIN
4020,42
0,44%
GRAM ALTIN
BIST 100
9167,58
0,98%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

2019'da üretim hattından çıkmıştı: 1 milyonuncu otomobil satıldı

Opel'in B hatchback sınıfı temsilcisi Corsa'nın mevcut nesli, dünya genelinde 1 milyon adedin üzerinde satıldı.

02 Mayıs 2025 | 08:48
Son Güncellenme: 02 Mayıs 2025 | 15:53
2019'da üretim hattından çıkmıştı: 1 milyonuncu otomobil satıldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre İspanya'nın Zaragoza kentindeki üretim hattından 2019'da çıkan Corsa'nın mevcut F nesli, kısa sürede önemli bir satış ivmesi yakalayarak dünya geneli bir milyon adetten fazla satış rakamına ulaştı.

İlk neslin 1982'deki tanıtımından bu yana ise dünya genelinde yaklaşık 15 milyon adet Corsa satıldı. Almanya Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu (KBA) istatistiklerine göre, mevcut nesil Corsa, son 4 yıl üst üste ülkenin en çok satan küçük sınıf otomobili oldu.

'Müşteriler bu otomobili seviyor'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel & Vauxhall Üst Yöneticisi (CEO) ve Stellantis Almanya Genel Müdürü Florian Huettl, mevcut nesilden elde edilen bir milyon adetlik satış rakamının, müşterilerin bu otomobili ne kadar çok sevdiğini gösterdiğini belirtti. Huettl, 'Capcanlı tasarımı, ulaşılabilir ileri teknolojileri ve kompakt yapısıyla Corsa, en farklı müşteri gruplarına bile hitap etmeyi başarıyor. Bu benzersiz kombinasyon, Corsa'yı ürün portföyümüzde başarının temel güvencesi haline getiriyor.' ifadelerini kulandı. AA
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 4020,42 0,44%
  • ALTIN ONS 3241,55 0,11%
  • BIST 100 9167,58 0,98%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,954 -0,307%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38185 -0,26704%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 82,75 1,3444%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,577 0,3358%
  • EURO/DOLAR 1,1304 0,1165%
  • EURO/TURK LIRASI 43,5814 0,3824%
  • STERLIN/DOLAR 1,32695 -0,06402%
Borsa Haberleri
Bir dönemin sonu: Ünlü yatırımcı emekli oluyor
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi: Yüzde 90
Pazartesi günü 1 hissede bedelli sermaye artırımı var
Borsada cuma günü temettü duyuran 4 şirket
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 4 şirket (Temettü takvimi)
2 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada gündem yoğun
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan 3 hisse
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı (2 Mayıs)
BİM, Astor, Ereğli, Mavi... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Dev şirketin kurucusu 25 milyon adet hisse satmayı planlıyor
Pasifik GYO temettü teklifini duyurdu
Borsa, altın, dolar... Haftalık performans
Beşiktaş'tan KAP'a kalan payların satışına için açıklama
Türkiye Sigorta'dan bedelsiz başvurusu
Bosch Fren (BFREN) bedelli tarihi belli oldu
GERİ
İLERİ
Bir dönemin sonu: Ünlü yatırımcı emekli oluyor
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi: Yüzde 90
Pazartesi günü 1 hissede bedelli sermaye artırımı var
Borsada cuma günü temettü duyuran 4 şirket
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 4 şirket (Temettü takvimi)
2 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada gündem yoğun
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan 3 hisse
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı (2 Mayıs)
BİM, Astor, Ereğli, Mavi... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Dev şirketin kurucusu 25 milyon adet hisse satmayı planlıyor
Pasifik GYO temettü teklifini duyurdu
Borsa, altın, dolar... Haftalık performans
Beşiktaş'tan KAP'a kalan payların satışına için açıklama
Türkiye Sigorta'dan bedelsiz başvurusu
Bosch Fren (BFREN) bedelli tarihi belli oldu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL