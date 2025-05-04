2019'da üretim hattından çıkmıştı: 1 milyonuncu otomobil satıldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre İspanya'nın Zaragoza kentindeki üretim hattından 2019'da çıkan Corsa'nın mevcut F nesli, kısa sürede önemli bir satış ivmesi yakalayarak dünya geneli bir milyon adetten fazla satış rakamına ulaştı.

İlk neslin 1982'deki tanıtımından bu yana ise dünya genelinde yaklaşık 15 milyon adet Corsa satıldı. Almanya Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu (KBA) istatistiklerine göre, mevcut nesil Corsa, son 4 yıl üst üste ülkenin en çok satan küçük sınıf otomobili oldu.

'Müşteriler bu otomobili seviyor'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel & Vauxhall Üst Yöneticisi (CEO) ve Stellantis Almanya Genel Müdürü Florian Huettl, mevcut nesilden elde edilen bir milyon adetlik satış rakamının, müşterilerin bu otomobili ne kadar çok sevdiğini gösterdiğini belirtti. Huettl, 'Capcanlı tasarımı, ulaşılabilir ileri teknolojileri ve kompakt yapısıyla Corsa, en farklı müşteri gruplarına bile hitap etmeyi başarıyor. Bu benzersiz kombinasyon, Corsa'yı ürün portföyümüzde başarının temel güvencesi haline getiriyor.' ifadelerini kulandı. AA

