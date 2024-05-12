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2023 mali yılı net karı yüzde 70 yükselen Honda'dan 'hibrit' vurgusu

Honda Motor'un 2023 mali yılı net karı, geçen mali yıla kıyasla yüzde 70 artışla 1,11 trilyon yen (7,1 milyar dolar) oldu.

12 Mayıs 2024 | 10:15
2023 mali yılı net karı yüzde 70 yükselen Honda'dan 'hibrit' vurgusu

Honda, Nisan 2023-Mart 2024 dönemini kapsayan 2023 mali yılı bilançoları ile 2024 mali yılına dair beklentilerini kamuoyuna duyurdu. Buna göre, Honda'nın 2023 mali yılı net karı, önceki mali yıla kıyasla yüzde 70 artışla 1,11 trilyon yen (7,1 milyar dolar) olarak kayda geçti.

Kovid-19 sonrası satışlarının toparlanması, hibrit araç satışlarının güçlenmesi ve zayıf yenin deniz aşırı gelirleri artırması, net kara olumlu yansıdı. Satış gelirlerinin yüzde 20,8 artışla 20,43 trilyon yene (131,1 milyar dolar) çıktığı son mali yılda, işletme karı yüzde 77 artışla 1,38 trilyon yene (8,86 milyar dolar) geriledi. 2022 mali yılında küresel 3,69 milyon adet araç satışı gerçekleştiren Honda, 2023 mali yılında ise küresel 4,11 milyon adet araç satmayı başardı.

Elektrikli araç satışlarının yavaşladığı dönemde özellikle Kuzey Amerika bölgesinde hibrit otomobillerin tercih edilmesi bu artışa olumlu yansıdı. Brezilya ve Hindistan'da güçlü talepler kaynaklı firmanın küresel motosiklet satışları yüzde 0,3 artışla 18,82 milyon adede yükseldi.

- Hibrit vurgusu

Açıklamada, hibrit otomobillerin karlılığının bir dönem geleneksel otomobillere göre düşük olduğu ancak, artık neredeyse benzinle çalışan araçlarla aynı seviyeye geldiği vurgulandı. Honda Üst Yöneticisi (CEO) Mibe Toşihiro düzenlediği basın toplantısında, "Hibrit otomobiller bizim gücümüz oldu. Gelecekteki büyüme için bunları kullanmaya devam edeceğiz" dedi. Honda, Mart 2025'te sona erecek 2024 mali yılında net karının yüzde 9,7 düşüşle 1 trilyon yene (6,41 milyar dolar) gerileyeceğini tahmin ediyor. Japon firma, söz konusu mali yıl boyunca 4,12 milyon adet araç ve 19,8 milyon adet motosiklet satmayı hedefliyor.


 


 

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