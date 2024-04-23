2024 model Opel Grandland tanıtıldı: İşte özellikleri

Opel'in açıklamasına göre yeni Grandland ile Opel'in Experimental konsept otomobilinde yer alan birçok tasarım özelliği ilk kez seri üretim bir modelde kullanılıyor. Yenilenen Grandland'in görselleri ve markadan yapılan açıklamanın detayları şöyle:

1 Aydınlatmalı yazı Yeni Grandland'de ön bölümün orta kısmında yer alan aydınlatmalı 'Şimşek Logosu'na sahip yeni 3D Vizör ve arka kısımda aydınlatmalı 'OPEL' yazısı bulunuyor.

2 MENZİL Açıklamaya göre diğer öne çıkan özellikler arasında 50 binden fazla ayrı bileşenden oluşan yeni Intelli-Lux Pixel Matrix HD aydınlatma sistemi, elektrikli araçlar için geliştirilen yeni STLA Medium platformu ve 98 kWh güç sağlayan yeni düz batarya paketi yer alıyor. Böylece yeni Grandland Elektrik, sıfır emisyonlu olarak 700 kilometreye varan menzile sahip olacak. Açıklamada "Otomobil, hızlı şarj istasyonlarında batarya kapasitesinin yüzde 80'ine yaklaşık 26 dakika şarj süresinde ulaşıyor" denildi.

3 BOYUTLAR Önceki modellere kıyasla 173 milimetre ek uzunluk, 19 milimetre ek yükseklik ve 64 milimetre ek genişliğe sahip.

4 EKRAN Model hafifçe sürücüye dönük olarak tasarlanan 16 inçlik merkezi ekran ve yüksek orta konsola sahip. Direksiyonun arkasında yer alan dijital gösterge grubu, temel bilgileri sağlıyor. Açıklamaya göre sürücüler, Pure Mod'u manuel veya otomatik olarak etkinleştirerek gösterge panelini sadeleştirme seçeneğine sahip.

5 KOLTUKLAR Açıklamada 'Aktion Gesunder Rücken e. V.' sertifikalı koltuklar, yeni bir konfor özelliği olarak ayarlanabilir yan desteklere sahip. Bu fonksiyon, koltuk sırtlığının yan kısımlarında bulunan iki pnömatik cep sayesinde koltuk kavramasının da kişiselleştirilmesini sağlıyor" deniliyor.

6 ELEKTRİKLİ VE HİBRİD VERSİYONLAR Tamamen elektrikli Grandland Elektrik seçeneği ile beraber 48V Mild-Hybrid versiyonu da tercih edilebilecek: Tamamen elektrikli ve emisyonsuz olarak yaklaşık 85 kilometre menzil (WLTP) sunan yeni Grandland Plug-in Hybrid ve 48V Mild-Hybrid teknolojisine sahip yeni Grandland Hybrid.

7 '35 litreden fazla hacme sahip iç saklama bölmeleri' Açıklamada araçta çok sayıda saklama alanına yer verildiği belirtilerek "Yeni Grandland, Pixel Box'tan ön koltuk sırtlıklarındaki telefon ceplerine ve orta konsolun altında bulunan 12 volt prizin de yer aldığı büyük saklama alanına kadar toplamda 35 litreden fazla hacme sahip iç saklama bölmeleri sunuyor" deniliyor.

8 ÖZELLİKLER Araçta standart olarak sunulan dur-kalk fonksiyonuna sahip adaptif hız sabitleyici, trafik işareti tespit sistemi, akıllı hız adaptasyonu ve kaza durumunda ikincil çarpışmayı önlemeye yardımcı olan ikincil çarpışma freni gibi sürücü destek sistemleri yer alıyor. Çeşitli elektronik destek bileşenini içeren ve bunları yarı-otonom şerit değişim asistanı ve akıllı hız adaptasyon sistemiyle birleştiren Intelli-Drive 2.0 sistemi, opsiyonel olarak sunuluyor.

9 ÖZELLİKLER Açıklamada "Trafik durumuna göre, ilerideki nesneler bir kamera tarafından algılanıyor ve Intelli-Lux Pixel Matrix HD farlar, bu nesneleri standart Matrix Light teknolojilerinden de net bir şekilde daha parlak ve homojen bir ışıkla aydınlatıyor" deniliyor.