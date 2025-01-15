2024'te Türkiye pazarına girmişti: Çinli marka yeni modeller getirmeye hazırlanıyor

Chery bünyesindeki marka 2024 yılında JAECOO 7'yi getirerek Türkiye pazarına girmişti. Markanın açıklamasına göre şirket Türkiye'deki ürün gamını genişletmeye hazırlanıyor. Peki, hangi modeller gelecek?

Türkiye'ye getirilmesi planlanan modeller arasında hafif arazi aracı modeli JAECOO 5, lüks off-road modeli JAECOO 8 ve yeni JAECOO 7 PHEV hibrit var. Şirket açıklamasında, "2025 yılı, JAECOO markasının Türkiye pazarındaki varlığını güçlendirmeye devam etmesi için önemli bir yıl olacak" diyor. JAECOO, daha fazla model ve hizmeti devreye alarak gelecekte Türkiye pazarına yönelik stratejik konumunu güçlendirmeye devam edecek" diyor. Açıklamaya göre şirket, “Türkiye'de, Türkiye için” marka konseptini uygulamaya devam edecek.



