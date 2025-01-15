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2024'te Türkiye pazarına girmişti: Çinli marka yeni modeller getirmeye hazırlanıyor

Çinli off-road markası Türkiye'deki ürün gamını genişletmeye hazırlanıyor.

15 Ocak 2025 | 04:31
Son Güncellenme: 15 Ocak 2025 | 04:39
2024'te Türkiye pazarına girmişti: Çinli marka yeni modeller getirmeye hazırlanıyor

Chery bünyesindeki marka 2024 yılında JAECOO 7'yi getirerek Türkiye pazarına girmişti. Markanın açıklamasına göre şirket Türkiye'deki ürün gamını genişletmeye hazırlanıyor. Peki, hangi modeller gelecek?

Türkiye'ye getirilmesi planlanan modeller arasında hafif arazi aracı modeli JAECOO 5, lüks off-road modeli JAECOO 8 ve yeni JAECOO 7 PHEV hibrit var.  Şirket açıklamasında, "2025 yılı, JAECOO markasının Türkiye pazarındaki varlığını güçlendirmeye devam etmesi için önemli bir yıl olacak" diyor. JAECOO, daha fazla model ve hizmeti devreye alarak gelecekte Türkiye pazarına yönelik stratejik konumunu güçlendirmeye devam edecek" diyor. Açıklamaya göre şirket, “Türkiye'de, Türkiye için” marka konseptini uygulamaya devam edecek. 


 

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Borsada dün 2 şirket sermaye artırımı kararını duyurdu
Borsanın yeni şirketinde ortaklardan hisse alım açıklaması
4 şirketi borsada işlem gören holdingin gündeminde yeni bir halka arz var
Anadolu Efes (AEFES) 2024 yılı satış hacmini duyurdu
Gülermak (GLRMK) borsa işlem tarihi belli oldu
14 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsa İstanbul'da gong EgeYapı Avrupa GYO için çaldı
Desa Deri (DESA) bedelsiz tarihi belli oldu
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (14 Ocak)
Avrupa borsalarında 'tahvil' etkisi
13 Ocak borsada gün sonu rakamları
Borsada bugün 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
5 hissedeki işlemleri nedeniyle 1 şirket için tedbir kararı var
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı
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