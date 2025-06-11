2025 MTV 2. taksit ödemesi: Son gün ne zaman, ikinci taksit kaç TL? İşte tüm detaylar

MTV borcunuzu sorgulamak ve ödemek için çeşitli yöntemler bulunmaktadır:

1. Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması:

Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 00.10-23.50 saatleri arasında ödeme yapabilirsiniz. Bu platformlar üzerinden anlaşmalı bankaların banka veya kredi kartları, hesaptan havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile ödeme kabul edilmektedir.

2. e-Devlet Kapısı:

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-Devlet ekranı üzerinden TC kimlik numaranızla giriş yaparak MTV borcunuzu sorgulayabilir ve ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Sorgulama ekranında TC Kimlik veya Vergi Kimlik Numaranızı, plakanızı ve güvenlik kodunu girerek borcunuzu öğrenebilirsiniz.

3. Banka ve PTT Şubeleri:

Vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla da MTV ödemelerinizi yapabilirsiniz.