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2025 MTV 2. taksit ödemesi: Son gün ne zaman, ikinci taksit kaç TL? İşte tüm detaylar

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri, araç sahiplerinin gündeminde önemli bir yer tutuyor. Her yıl iki eşit taksitte ödenen MTV'nin ikinci taksit dönemi Temmuz ayında başlıyor. İşte 2025 yılı 2. taksit ödeme detayları, son tarih ve ödeme yöntemleri hakkında tüm bilinmesi gerekenler.

11 Haziran 2025 | 11:05
2025 MTV 2. taksit ödemesi: Son gün ne zaman, ikinci taksit kaç TL? İşte tüm detaylar

2025 yılına ait MTV'nin ikinci taksit ödeme dönemi Temmuz ayı itibarıyla başlamıştır. İlk taksit ödeme süresi 31 Ocak Cuma günü sona ermişti. İkinci taksit ödemelerinin son tarihi ise 31 Temmuz'dur. Araç sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için bu tarihi dikkate almaları gerekmektedir.

1 2025 MTV Tutarlarındaki Artış

2025 MTV Tutarlarındaki Artış

Cumhurbaşkanı Kararı gereği, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yeniden değerleme oranında (yüzde 43,93) artırılmıştır. Bu artışla birlikte:

2024'te 2.343 TL olan bir aracın 2025 yılı vergisi 3.372 TL'ye yükselmiştir.

5.265 TL olan bir aracın 2025 yılı vergisi ise 7.577 TL olmuştur.

Araç sahipleri, bu yeni oranlar doğrultusunda 2025 MTV 2. taksit ödemelerini belirlenen son tarihe kadar gerçekleştirmelidir.

 

2 MTV Borcu Sorgulama ve Ödeme Yöntemleri

MTV Borcu Sorgulama ve Ödeme Yöntemleri

MTV borcunuzu sorgulamak ve ödemek için çeşitli yöntemler bulunmaktadır:

1. Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması:

Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 00.10-23.50 saatleri arasında ödeme yapabilirsiniz. Bu platformlar üzerinden anlaşmalı bankaların banka veya kredi kartları, hesaptan havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile ödeme kabul edilmektedir.

2. e-Devlet Kapısı:

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-Devlet ekranı üzerinden TC kimlik numaranızla giriş yaparak MTV borcunuzu sorgulayabilir ve ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Sorgulama ekranında TC Kimlik veya Vergi Kimlik Numaranızı, plakanızı ve güvenlik kodunu girerek borcunuzu öğrenebilirsiniz.

3. Banka ve PTT Şubeleri:

Vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla da MTV ödemelerinizi yapabilirsiniz.

 

4. İnternet Bankacılığı ve Mobil Uygulamalar:

Bankaların internet siteleri veya mobil uygulamaları üzerinden de MTV borcunuzu sorgulayabilir ve ödeyebilirsiniz. Mağduriyet yaşanmaması adına, internet üzerinden yapılacak ödemelerde tarayıcıya doğrudan "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması büyük önem taşımaktadır.

 

MTV Ödeme Ekranı ve Borç Sorgulama

Haziran ayının gelmesiyle birlikte araç sahipleri, MTV 2. taksit ödeme ekranı ve borç sorgulama konularına yoğunlaştı. E-Devlet ve Dijital Vergi Dairesi platformları üzerinden araç sahipleri güncel borçlarını kolayca öğrenebilir ve ödeme işlemlerini tamamlayabilirler.
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