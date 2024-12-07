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25 yıl önce Opel'in 1 milyonununcu üretimiydi

Opel'in, Kasım 1999'da Almanya'nın Thuringia Eyaleti'ndeki Eisenach fabrikasının bir milyonuncu araç üretimi, 25'inci yılına ulaştı.

07 Aralık 2024 | 10:56
25 yıl önce Opel'in 1 milyonununcu üretimiydi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, siyah renkli "Opel Corsa B Edition 100" modeli, markanın üretim tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri olarak kayıtlara geçti. Tesis, Almanya'nın yeniden birleşmesinin ardından inşa edilen ilk otomobil fabrikası olma özelliğini taşıyor. İşte tarihi süreçle ilgili paylaşılan bilgiler:

1 BERLİN DUVARINDAN SONRA

BERLİN DUVARINDAN SONRA Opel'in "Eisenach'ta üretildi" etiketiyle anılan öyküsü, 1990 yılında Berlin Duvarı’nın yıkılmasından sonra şekillenmeye başladı. Yeni federal eyaletlere yatırım yapan ilk şirketlerden biri olan Opel, 1990 yılında Eisenach'taki geleneksel otomotiv sanayisinin potansiyelini değerlendirerek yeni yatırımlara yöneldi. Kasım 1999'da, Thuringia'daki fabrikada üretilen bir milyonuncu Opel, siyah renkte bir "Corsa B Edition 100" olarak üretim hattından çıktı.

2 TEMELLERİ 1991'DE ATILMIŞ

TEMELLERİ 1991'DE ATILMIŞ Markanın açıklamasına göre Eisenach fabrikasının temel taşları Şubat 1991'de atıldı. Yaklaşık bir milyar Alman markı yatırım ve 19 aylık inşaat sürecinin ardından fabrika, 1992 yılında Opel Astra üretimine başladı.

3 1993'TE OPEL CORSA BANTTAN İNDİ

1993'TE OPEL CORSA BANTTAN İNDİ 1993 yılında banttan inen ilk Opel Corsa, Eisenach'ı küçük otomobil üretiminde merkez konumuna getirmiş. Şirkete göre Eisenach fabrikasının başarısının temelinde çalışanların sürece dahil edilmesi, sürekli iyileştirme, kalite güvencesi, standardizasyon ve verimli lojistik olmak üzere beş temel ilke yer aldı. Bu ilkeler sayesinde tesis, Avrupa'nın en modern ve verimli otomobil fabrikalarından biri seçildi.

4 2019'DA GRANDLAND'A ODAKLANDI

2019'DA GRANDLAND'A ODAKLANDI 2012'de Opel ADAM'ın üretimiyle kapasitesini artıran fabrika, 2019’da Opel Grandland modeline odaklandı.

5 2023:ELEKTRİKLİ ADIMI

2023:ELEKTRİKLİ ADIMI Opel, 2023 yılında Eisenach'ta elektrikli araç üretiminde yeni bir dönemi başlattı. Grandland Elektrik modeli, fabrikanın elektrikli araçlar için geliştirilen STLA Medium platformunda üretilen ilk araç olarak öne çıktı. Açıklamaya göre yaklaşık 74 kWs batarya kapasitesine sahip model, emisyonsuz 504 kilometre menzil sunuyor. Elektrikli araç üretimi için fabrikanın altyapısına 130 milyon avro yatırım yapan Opel, montaj süreçlerinden gövde atölyesine kadar birçok alanda kapsamlı değişiklikler gerçekleştirmiş. Yeni batarya atölyesi kurulan fabrikada, çalışanlara yüksek gerilim sistemleri konusunda özel eğitimler verilmiş. Ayrıca yenilenebilir enerjiye geçişi desteklemek amacıyla fabrikanın enerji ihtiyacını karşılayacak bir güneş paneli çiftliği kurulması da planlanıyor.
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6 Aralık borsada gün sonu rakamları: Gelecek hafta gündem yoğun
Yatırım araçlarında bu hafta: Zirvede borsa var
Cuma günü geri alım yapan 3 şirket (6 Aralık)
Batısöke Söke Çimento (BSOKE) bedelli tarihi belli oldu
Sinpaş GYO (SNGYO) bedelsiz tarihi belli oldu
Peker GYO (PEKGY) bedelsiz tarihi tarihi oldu
Alkim Alkali Kimya (ALKIM) bedelsiz tarihi belli oldu
Alkim Kağıt (ALKA) bedelsiz tarihi belli oldu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (06.12.2024)
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