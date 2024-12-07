25 yıl önce Opel'in 1 milyonununcu üretimiydi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, siyah renkli "Opel Corsa B Edition 100" modeli, markanın üretim tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri olarak kayıtlara geçti. Tesis, Almanya'nın yeniden birleşmesinin ardından inşa edilen ilk otomobil fabrikası olma özelliğini taşıyor. İşte tarihi süreçle ilgili paylaşılan bilgiler:

1 BERLİN DUVARINDAN SONRA Opel'in "Eisenach'ta üretildi" etiketiyle anılan öyküsü, 1990 yılında Berlin Duvarı’nın yıkılmasından sonra şekillenmeye başladı. Yeni federal eyaletlere yatırım yapan ilk şirketlerden biri olan Opel, 1990 yılında Eisenach'taki geleneksel otomotiv sanayisinin potansiyelini değerlendirerek yeni yatırımlara yöneldi. Kasım 1999'da, Thuringia'daki fabrikada üretilen bir milyonuncu Opel, siyah renkte bir "Corsa B Edition 100" olarak üretim hattından çıktı.

2 TEMELLERİ 1991'DE ATILMIŞ Markanın açıklamasına göre Eisenach fabrikasının temel taşları Şubat 1991'de atıldı. Yaklaşık bir milyar Alman markı yatırım ve 19 aylık inşaat sürecinin ardından fabrika, 1992 yılında Opel Astra üretimine başladı.

3 1993'TE OPEL CORSA BANTTAN İNDİ 1993 yılında banttan inen ilk Opel Corsa, Eisenach'ı küçük otomobil üretiminde merkez konumuna getirmiş. Şirkete göre Eisenach fabrikasının başarısının temelinde çalışanların sürece dahil edilmesi, sürekli iyileştirme, kalite güvencesi, standardizasyon ve verimli lojistik olmak üzere beş temel ilke yer aldı. Bu ilkeler sayesinde tesis, Avrupa'nın en modern ve verimli otomobil fabrikalarından biri seçildi.

4 2019'DA GRANDLAND'A ODAKLANDI 2012'de Opel ADAM'ın üretimiyle kapasitesini artıran fabrika, 2019’da Opel Grandland modeline odaklandı.