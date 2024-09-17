%30 ÖTV'den yararlanan yeni MG HS PHEV ön satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

MG markası, yeni nesil HS PHEV modelini ekim ayında Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanırken ön satışına başladı. Plug-in modellere sağlanan Yüzde 30 ÖTV düzenlemesinden yararlanan modelle ilgili markadan yapılan açıklama şöyle:

1 Yeni MG HS PHEV Markanın açıklamasına göre 100 km üzerinde benzin harcamadan elektrikli motorla yol alan ve toplamda 1000 km’yi aşan menzile sahip model turbo hibrit motoru ile geliyor.

2 Boyutlar SAIC Londra Dizayn Ofisi’nde geliştirilen yeni HS PHEV, yeni ön ızgara ve daha ince farlara sahip. MG’nin yeni nesil tasarım dilini yansıtan Yeni HS PHEV, 1.890 mm genişlik ve 4.670 mm uzunluk sunuyor. Modelin aks mesafesi de artarak 2.767 mm’ye ulaştı.

3 BATARYA VE MENZİL Açıklamada yeni HS PHEV'in 21.4 kWsa kapasiteli bataryası ve 55 litre yakıt deposuyla 1000 kilometre üzerinde menzile ulaştığı belirtiliyor. Açıklamada, modelin 100 kilometreyi aşan mesafeyi hiç yakıt harcamadan sadece elektrikli olarak katedebildiği belirtiliyor. Böylece şehir içinde hiç yakıt harcamadan %100 elektrikli olarak, uzun yolda ise benzinli olarak kullanılabiliyor. Açıklamada yeni HS PHEV'in hibrit sistemiyle, 100 km’de 0.54 litre yakıt tüketimine sahip olduğu belirtiliyor.

4 Turbo Hibrit Açıklamada modelin "145 PS gücündeki 1.5 litrelik turbo benzinli motoruyla 185 PS’lik elektromotoru kombine çalıştırıyor. İki motorun seri veya paralel çalışmasını sağlayan, sürücünün ihtiyacını anlayarak motorların birbiriyle ilişkisini optimize eden yazılım SAIC mühendisleri tarafından geliştirildi" deniliyor. Açıklamaya göre iki motoru sayesinde toplamda 339 beygir güç üreten aracın 6.9 saniye içinde 0-100 km hıza ulaşmayı başardığı belirtiliyor.

5 Donanım Model her biri 31.2 cm iki yüksek çözünürlüklü ekrandan oluşan yekpare geniş ekran (12.3 inç 2 ekran), kablosuz akıllı telefon şarjı, hafızalı yan aynalar, bel desteği ayarlı 6 yönlü ve hafızalı sürücü koltuğu, otomatik bagaj kapağı, 360 derece çevre görüş kamerası, 8 hoparlörlü hi-fi sistemi ile donatıldı. MG, araç dışına elektrik verebilmeyi mümkün kılan V2L Enerji Paylaşım Özelliğini ilk defa bir hibrit modelinde sunuyor.

6 Güvenlik Model, Yaya ve Bisiklet Algılama Özelliği ile Aktif Acil Durum Freni, Şerit İhlal İkazı ile Şerit Takip Desteği, Şerit Değiştirme Desteği ile Kör Nokta Monitörü, Sürücü Dikkat Dağınıklığı Uyarısı, Ön Çarpışma Uyarısı, Arka Çapraz Trafik Uyarısı ve Kapı Açma Uyarısı, Adaptif Hız Sabitleyici, Trafikte Sürüş Sistemi başta olmak üzere MG Pilot Teknolojik Sürüş Destek Sistemleri’ni standart olarak sunuyor.