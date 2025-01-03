ARA
DOLAR
35,37
0,11%
DOLAR
EURO
36,44
0,27%
EURO
GRAM ALTIN
3016,00
-0,18%
GRAM ALTIN
BIST 100
10075,12
1,14%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Türkiye'de 32 günde 6 bin 591 araç sattığını duyurdu

BYD Türkiye, 15 Kasım'da gerçekleştirdiği tanıtımın ardından, 32 günde 6 bin 591 adet otomobili müşterileriyle buluşturduğunu duyurdu.

03 Ocak 2025 | 15:47
Türkiye'de 32 günde 6 bin 591 araç sattığını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tanıtımda ilk kez pazara sunulan 6 araç arasında E segmentindeki amiral gemisi sedan modeli "HAN", tam elektrikli dört çeker D sedan modeli "SEAL AWD", elektrikli hatchback modeli "DOLPHIN", tam elektrikli "D-SUV SEAL U EV" ve yeniden satışa sunulan şarj edilebilir hibrit "D-SUV SEAL U DM-i" ve tam elektrikli "C-SUV ATTO 3" modelleri yer alıyor. BYD Türkiye, bu ürün gamıyla 32 günde toplam 6 bin 591 araç satışı gerçekleştirdi.

Şirketin açıklamasına göre tanıtım sonrası satışa sunulan modellere 30 binin üzerinde talep geldi.  BYD Türkiye, üçüncü çeyrekte sportif SUV modeli SEALION 7'yi pazara sunmaya hazırlanıyor

'YILI GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE KAPATTIK'

Açıklamada görüşlerine yer verilen BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, BYD modellerine Türk tüketicilerin gösterdiği ilgiden büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Ergun, "15 Kasım'da gerçekleştirdiğimiz lansmanımızın ardından, sadece otuz iki günde 6 bin 591 adet otomobili müşterilerimizle buluşturarak yılı güçlü bir şekilde kapattık. Lansman sonrasında 6 bin 591 adetlik satış performansı, markamıza duyulan güvenin pazarda karşılık bulduğunun göstergesidir. Bu süreçte tüm modellerimizin tasarımı, zengin donanım özellikleri, yüksek teknolojisi ve kalitesi müşterilerimiz tarafından büyük beğeni toplarken, modellerimizin fiyat seviyeleri de çok cazip bulundu" açıklamalarında bulundu.

2024'te 4 bin 525 adetlik satış rakamına ulaşan BYD SEAL U DM-i modellerinin, Türkiye şarj edilebilir hibrit pazarında BYD'yi liderliğe taşıyacağını öngören Ergun, "Ayrıca, BYD'nin yeni enerjili araç (NEV – New Energy Vehicle) konusundaki uzmanlığını, aralık NEV satış sıralamasındaki güçlü konumuyla göreceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Gelecek dönemde hem ürün yelpazelerini genişletmeyi hem de daha fazla müşteriye ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Ergun, "Türk tüketicisinin markamıza gösterdiği yoğun ilgi, bu alandaki talebi net bir şekilde ortaya koyuyor. Stratejimiz, Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusunun değişen mobilite ihtiyaçlarına en iyi şekilde yanıt vermeyi amaçlıyor. Bundan sonraki süreçte de yenilikçi ürünlerimiz ve müşteri odaklı yaklaşımımızla Türkiye otomotiv pazarına değer katmayı sürdüreceğiz. BYD modellerine gösterilen ilgiden dolayı tüm müşterilerimize teşekkür ederiz" değerlendirmelerinde bulundu. AA

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 3016 -0,18%
  • ALTIN ONS 2652,4 -0,28%
  • BIST 100 10075,12 1,14%
  • DOLAR/JAPON YENI 157,175 -0,289%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,4415 0,09235%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 110,5 -0,2257%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,3694 0,1095%
  • EURO/DOLAR 1,0293 0,3079%
  • EURO/TURK LIRASI 36,4437 0,2683%
  • STERLIN/DOLAR 1,24044 0,21045%
Borsa Haberleri
Borsa İstanbul'da gong Armada Gıda için çaldı
BIST 100'de 2024'te en çok kazandıran 5 hisse
1986'dan 2025'e: 19 hisse senedi ile Cağaloğlu'nda işleme başlamıştı
Borsa güne yükselişle başladı (3 Ocak)
2 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
'Muhteşem Yedili' arasında en çok kazandıran şirket: Hisse fiyatı yüzde 171 arttı
SPK bülteni: Halka arz kriterlerinde değişiklik var
Altın, borsa, dolar, euro: 2024'ün şampiyonu belli oldu
Armada Gıda (ARMGD) borsa işlem tarihi belli oldu
Borsa yılı nasıl kapattı? 31 Aralık gün sonu rakamları
ASELSAN'dan 105,5 milyon dolarlık sözleşme
Borsada 1 hissenin fiyatında düzeltme var (31 Aralık)
Borsada dün sermaye artırımı kararı duyuran 2 şirket
Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir kararı
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası 2 Ocak Perşembe günü
GERİ
İLERİ
Borsa İstanbul'da gong Armada Gıda için çaldı
BIST 100'de 2024'te en çok kazandıran 5 hisse
1986'dan 2025'e: 19 hisse senedi ile Cağaloğlu'nda işleme başlamıştı
Borsa güne yükselişle başladı (3 Ocak)
2 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
'Muhteşem Yedili' arasında en çok kazandıran şirket: Hisse fiyatı yüzde 171 arttı
SPK bülteni: Halka arz kriterlerinde değişiklik var
Altın, borsa, dolar, euro: 2024'ün şampiyonu belli oldu
Armada Gıda (ARMGD) borsa işlem tarihi belli oldu
Borsa yılı nasıl kapattı? 31 Aralık gün sonu rakamları
ASELSAN'dan 105,5 milyon dolarlık sözleşme
Borsada 1 hissenin fiyatında düzeltme var (31 Aralık)
Borsada dün sermaye artırımı kararı duyuran 2 şirket
Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir kararı
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası 2 Ocak Perşembe günü
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL