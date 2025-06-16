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330 bin peşinat, 1.5 milyon kredi... TOGG kredisi için detaylar duyuruldu

Türkiye'nin elektrikli otomobil markası TOGG, kurumsal müşterilerine yönelik yeni bir finansman kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, TOGG T10X V2 modeli için 1.5 milyon TL'ye kadar kredi imkanı sunuluyor.

16 Haziran 2025 | 15:47
330 bin peşinat, 1.5 milyon kredi... TOGG kredisi için detaylar duyuruldu

Duyurulan bilgilere göre, 48 ay vade ve %3.30 faiz oranıyla 1.5 milyon TL kredi kullanılabilecek. TOGG T10X V2 modelinin fiyatı 1 milyon 830 bin TL olarak belirtilirken, bu kredi seçeneğiyle araca 330 bin TL peşinat ödeyerek sahip olmak mümkün oluyor.

AYLIK ÖDEMESİ NE KADAR?

Togg'un 48 ay boyunca her ay ödenecek taksiti de 64 bin 561 lira oluyor.

VERGİ DETAYLARI

Satın alınan şirket araçları, şirketin muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterilebiliyor. Vergilendirme işlemleri sırasında daha az ödeme yapmak, şirketin vergi yükünü azaltıyor ve maliyetleri düşürüyor.

Şirket araçlarının yakıt, genel bakım ve otopark gibi çeşitli masraflarının şirketin giderleri arasında yer alması da diğer vergi imkanları olarak sağlıyor.

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Borsada bu hafta genel kurulu olan 24 şirket
Anadolu Efes'ten (AEFES) bedelsiz onayı duyurusu
Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (16 Haziran)
Pazartesi günü 3 temettü, 1 bedelsiz var
Borsada bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 2 şirket
Bedelli için başvurmuştu, onay çıkmadı
Yatırımcı 'güvenli limanlara' yöneldi, New York borsası düşüşle açıldı
SPK'dan yeni bülten: 2 şirkete bedelsiz onayı var
SPK'dan 34 internet sitesi için erişim engeli kararı
SPK'dan bedelsiz onayı aldı: Yüzde 397,66
Bu hafta en az 11 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
Ereğli, Aselsan, Koç Holding, Tüpraş... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
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Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 25 şirket
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İLERİ
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