330 bin peşinat, 1.5 milyon kredi... TOGG kredisi için detaylar duyuruldu

Duyurulan bilgilere göre, 48 ay vade ve %3.30 faiz oranıyla 1.5 milyon TL kredi kullanılabilecek. TOGG T10X V2 modelinin fiyatı 1 milyon 830 bin TL olarak belirtilirken, bu kredi seçeneğiyle araca 330 bin TL peşinat ödeyerek sahip olmak mümkün oluyor.

AYLIK ÖDEMESİ NE KADAR?

Togg'un 48 ay boyunca her ay ödenecek taksiti de 64 bin 561 lira oluyor.

VERGİ DETAYLARI

Satın alınan şirket araçları, şirketin muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterilebiliyor. Vergilendirme işlemleri sırasında daha az ödeme yapmak, şirketin vergi yükünü azaltıyor ve maliyetleri düşürüyor.

Şirket araçlarının yakıt, genel bakım ve otopark gibi çeşitli masraflarının şirketin giderleri arasında yer alması da diğer vergi imkanları olarak sağlıyor.