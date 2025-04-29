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4.2 milyon kişiyi bekleyen tehlike: Süre azalıyor, 15 liradan 7.438 liraya çıkacak

Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Temmuz 2025'te sona erecek. 1 Ağustos'a kadar yenileme işlemi yapmaması durumunda ehliyetler geçersiz sayılacak.

29 Nisan 2025 | 13:31
Son Güncellenme: 29 Nisan 2025 | 13:36
4.2 milyon kişiyi bekleyen tehlike: Süre azalıyor, 15 liradan 7.438 liraya çıkacak

AA muhabirinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden edindiği bilgilere göre, bugüne kadar 31 milyon 643 bin 355 ehliyet yenileme başvurusu yapıldı ancak 4 milyon 237 bin kişi hala eski sürücü belgesini kullanmaya devam ediyor. Eski tip sürücü belgesi kullanan kişilerin, 1 Ağustos'a kadar yenileme işlemi yapmaması durumunda ehliyetleri geçersiz sayılacak.

Ağustos itibarıyla ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 lira olacak

Ayrıca eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Temmuz 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek. Yani 3 ay içerisinde ehliyet yenilendiği takdirde bu işlem için fazladan 7 bin 423 liralık ödeme yapılmasına gerek kalmayacak.

Bu kapsamda, vatandaşların temmuz ayında meydana gelecek yoğunluktan etkilenmeden ehliyetlerini yenilemeleri ve indirimden yararlanmaları için en yakın tarihte nüfus müdürlüklerine başvurmaları öneriliyor.

Başvuru nasıl yapılıyor?

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.

Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.

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THY, Akbank, Koç Holding... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
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