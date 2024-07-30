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46 kat artış... Türkiye'nin en çok otobüs, minibüs ve midibüs satışı yaptığı 5. ülke!

Türkiye'den ocak-haziran döneminde, 74 ülkeye 1 milyar 295 milyon 927 bin dolarlık otobüs, minibüs ve midibüs ihraç edildi.

30 Temmuz 2024 | 11:14
Son Güncellenme: 30 Temmuz 2024 | 11:29
46 kat artış... Türkiye'nin en çok otobüs, minibüs ve midibüs satışı yaptığı 5. ülke!

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği kayıtlarından yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin yılın ilk yarısındaki otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34,2 arttı.

Sektörün 2023'ün ocak-haziran döneminde 965 milyon 697 bin dolar olan dış satımı, bu yılın aynı döneminde 1 milyar 295 milyon 927 bin dolara yükseldi. Bu süreçte sektör temsilcileri, 74 ülkeye ürün gönderdi.

Ocak-haziran döneminde en fazla otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yapılan ülke Fransa oldu.

Fransa'ya geçen yılın ocak-haziran döneminde 162 milyon 205 bin dolar olarak gerçekleşen ihracat, bu yılın aynı döneminde yüzde 55,3'lük artışla 251 milyon 920 bin dolara çıktı.

İkinci sıradaki Almanya'ya yapılan ihracat yüzde 1 azalışla 130 milyon 165 bin dolardan 128 milyon 805 bin dolara geriledi.

Sektör temsilcilerinin, üçüncü sıradaki İtalya'ya gerçekleştirdiği otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yüzde 12,3'lük artışla 103 milyon 773 bin dolardan 116 milyon 605 bin dolara, dördüncü sıradaki İspanya'ya ise yüzde 32,6'lık yükselişle 74 milyon 820 bin dolardan 99 milyon 278 bin dolara ulaştı.

Suudi Arabistan'a ihracatta yaklaşık 46 kat artış

Sektör temsilcilerinin Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği otobüs, minibüs ve midibüs ihracatında yüksek oranlı artış yaşandı.

Geçen yılın ocak-haziran döneminde 1 milyon 972 bin dolarlık otobüs, minibüs ve midibüs ihracatının yapıldığı Suudi Arabistan'a bu yılın aynı döneminde yaklaşık 46 kat yükselişle 90 milyon 621 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Suudi Arabistan, yılın ilk yarısında en çok otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yapılan 5'inci pazar oldu.

Listenin 6'ncı sırasındaki Birleşik Krallık'a ocak-haziran döneminde otobüs, minibüs, midibüs ihracatı yüzde 32'lik artışla 61 milyon 167 bin dolardan 80 milyon 755 bin dolara yükseldi.

Otobüs, minibüs ve midibüs üreticilerinin en çok ihracat yaptığı 7'inci ülke ise ABD olarak kayıtlarda yer aldı. Geçen yılın ocak-haziran döneminde ülkeye dış satım 32 milyon 761 bin dolardan yüzde 115'lik yükselişle 70 milyon 634 bin dolara ulaştı.

Sektör temsilcileri, yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı döneminde hiç ihracat yapılmayan Japonya'ya 2 milyon 732 bin dolarlık otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı gerçekleştirdi.

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Hitit Bilgisayar (HTTBT) yeni iş ilişkisi duyurdu
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