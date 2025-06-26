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6 ay-6 bin kilometre kısıtlamasında süre uzadı

Ticaret Bakanlığınca, ikinci el otomobil satışında 6 ay-6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerinde 6 aylık süre uzatımı yapıldı.

26 Haziran 2025 | 18:15
Son Güncellenme: 26 Haziran 2025 | 18:16
6 ay-6 bin kilometre kısıtlamasında süre uzadı

Ticaret Bakanlığı, ikinci el oto satışında 6 ay-6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerinde 6 aylık süre uzatımı yapıldığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı tarafından, otomotiv sektöründe yaşanan spekülatif fiyat oluşumlarını ve stokçuluk faaliyetlerini engellemek; adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis etmek amacıyla yapılan çalışmalara devam ettiğini açıkladı.

Açıklamada, ikinci el otomotiv satışlarında rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden oluşturulması adına halihazırda yürürlükte olan iki önemli düzenleme bulunduğu belirtildi. Bunlardan birinin ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler tarafından, motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe doğrudan veya dolaylı olarak pazarlanması veya satışının yasaklanması, bir diğerinin ise ikinci el taşıtların, üretici veya distribütör tarafından belirlenen güncel satış fiyatının üzerinde bir bedelle ilan yoluyla pazarlanması da yasaklanması olduğu hatırlatıldı.

Daha önce bu iki düzenlemelerin geçerlilik süresinin 1 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldığı hatırlatılarak, Ticaret Bakanlığı tarafından bugüne kadar yürütülen denetim ve uygulamalar kapsamında; 6 ay-6 bin km kuralına aykırı hareket eden otomobil yetkili bayileri ve oto galerilere yaklaşık 53 milyon lira, ilan kısıtlamasına aykırı hareket eden kişi ve işletmelere ise yaklaşık 93 milyon lira idari para cezası uygulandığı açıklandı.

6 ay-6 bin km kuralı 1 Ocak 2026 tarihine kadar 6 ay daha uzatıldı

Açıklamada, yapılan analizler ve piyasa gözlemleri doğrultusunda, söz konusu düzenlemelerin, spekülatif fiyat artışlarını engelleme, stokçulukla mücadele, haksız kazançları önleme ve tüketici mağduriyetlerini azaltma konularında etkili olduğunun görüldüğü ve bu doğrultuda, hem 6 ay-6 bin km kuralının hem de ilan kısıtlamasının süresi, 1 Ocak 2026 tarihine kadar 6 ay daha uzatılmasına karar verildiği bildirildi.

Bu çerçevede ikinci el taşıt ticareti yetki belgesi sahipleri için uygulama aynı şekilde devam edecek olup, yetki belgesi olmaksızın, bir takvim yılı içerisinde üç ve üzeri ikinci el taşıt satan tüm gerçek ve tüzel kişiler de kapsama dahil edileceği açıklandı. Aynı zamanda noterliklerin, söz konusu satışları engellemeye devam edeceği ve denetimlerin süreceği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı açıklama kapsamında otomotiv sektöründe fiyat istikrarını sağlamak, adil ve dengeli bir piyasa yapısını güçlendirmek, tüketici haklarını korumak amacıyla mevzuat düzenlemelerini titizlikle sürdürüleceğini, gerektiğinde ilave tedbirlerin hayata geçirilmesi yönünde de değerlendirmelerde bulunulmaya devam edileceğini vurgulandı.

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SPK'dan 19 internet sitesi için erişim engeli kararı
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Turkcell'den Artel kararı
SPK bülteni: 2 şirketin sermaye artırımına onay geldi
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Yüzde 900
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25 Haziran borsada gün sonu rakamları
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