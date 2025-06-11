8.340 dolardan satışa sunuldu... 305 ve 405 KM menzilli iki farklı modeli var

QQ Domi'nin donanım paketinde 7 inç dijital gösterge paneli, 10,25 inç merkezi dokunmatik ekran, sesli komut desteği, anahtarsız giriş ve çalıştırma, mobil uygulama ile uzaktan araç kontrolü ve 40/60 oranında katlanabilir arka koltuklar yer alıyor.

Tüm versiyonlarda ön aksta yer alan 40 kW gücünde bir motor (110 Nm tork) bulunuyor. Aracın maksimum hızı 100 km/s ile sınırlandırılmış. Batarya tarafında ise 28,5 kWh ve 39,33 kWh'lik LFP (lityum demir fosfat) batarya seçenekleri mevcut.

Her iki versiyon da hızlı şarj desteğine sahip; batarya %30'dan %80'e yaklaşık 30 dakikada şarj edilebiliyor. 405 km menzilli versiyon ayrıca V2L (vehicle-to-load) özelliği sayesinde harici cihazlara enerji sağlayabiliyor.

Chery QQ Domi, Çin'in büyüyen küçük elektrikli araç pazarında BYD Seagull (9.720 dolar) ve Leapmotor T03 (8.340 dolar) gibi modellerle rekabet edecek.