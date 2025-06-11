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8.340 dolardan satışa sunuldu... 305 ve 405 KM menzilli iki farklı modeli var

Chery, QQ serisine eklediği yeni küçük elektrikli aracı QQ Domi'yi Çin pazarında tanıttı. Genç sürücüleri hedefleyen tasarımı ve kompakt yapısıyla dikkat çeken bu model, şehir içi kullanım için tasarlanmış.

11 Haziran 2025 | 12:52
8.340 dolardan satışa sunuldu... 305 ve 405 KM menzilli iki farklı modeli var

Beş kapılı ve beş koltuklu olarak konumlandırılan QQ Domi, iki farklı menzil seçeneğiyle sunuluyor:

305 km CLTC menzil
405 km CLTC menzil

Modelin başlangıç fiyatı yaklaşık 8.300 dolar olarak belirlendi.

Boyutları ise şu şekilde: 3720 mm uzunluk, 1700 mm genişlik, 1608 mm yükseklik ve 2520 mm aks mesafesi.

Dış tasarımda yuvarlatılmış hatlar, LED farlar, gizli kapı kolları ve "yüzer tavan" efekti oluşturan siyah C sütunu öne çıkıyor.

İç mekanda ise sarmal bir kokpit tasarımı mevcut. Siyah-gri ve pembe-gri olmak üzere iki farklı renk teması sunuluyor. Vites seçici direksiyon kolonuna yerleştirilerek orta konsolda geniş bir alan yaratılmış. Ön koltuklar tek parça tasarıma sahipken, arka koltuklar mekanın verimli kullanımını sağlıyor.
 

QQ Domi'nin donanım paketinde 7 inç dijital gösterge paneli, 10,25 inç merkezi dokunmatik ekran, sesli komut desteği, anahtarsız giriş ve çalıştırma, mobil uygulama ile uzaktan araç kontrolü ve 40/60 oranında katlanabilir arka koltuklar yer alıyor.

Tüm versiyonlarda ön aksta yer alan 40 kW gücünde bir motor (110 Nm tork) bulunuyor. Aracın maksimum hızı 100 km/s ile sınırlandırılmış. Batarya tarafında ise 28,5 kWh ve 39,33 kWh'lik LFP (lityum demir fosfat) batarya seçenekleri mevcut.

Her iki versiyon da hızlı şarj desteğine sahip; batarya %30'dan %80'e yaklaşık 30 dakikada şarj edilebiliyor. 405 km menzilli versiyon ayrıca V2L (vehicle-to-load) özelliği sayesinde harici cihazlara enerji sağlayabiliyor.

Chery QQ Domi, Çin'in büyüyen küçük elektrikli araç pazarında BYD Seagull (9.720 dolar) ve Leapmotor T03 (8.340 dolar) gibi modellerle rekabet edecek.
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