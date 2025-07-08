AB'de 1 milyon kişinin işi tehlikeye girebilir

Çevre odaklı kampanya grubu Transport & Environment (T&E) tarafından yayımlanan yeni bir çalışma, hedefin korunması ve elektrikli araç dönüşümünü destekleyici sanayi politikalarının uygulanması halinde, Avrupa’nın otomobil üretimi 16,8 milyon adede çıkabileceğini söyledi.

Bu da 2008 sonrası zirve seviyeler demek.

Reuters'ın haberine göre raporda, söz konusu hedefin terk edilmesinin sadece istihdam değil, aynı zamanda Avrupa’da planlanan batarya yatırımlarının üçte ikisinin kaybına neden olabileceği uyarısında bulunuldu.

Ayrıca, otomotiv değer zincirinin Avrupa ekonomisine katkısının bu durumda 2035 yılına kadar 90 milyar euro azalabileceği belirtildi.

Avrupalı otomobil üreticileri halihazırda, iç pazarda yüksek maliyetler ve Çin ile ABD merkezli rakiplerle elektrikli araç alanındaki rekabet baskısı altında faaliyet gösteriyor.

Buna ek olarak, ABD Başkanı Donald Trump tarafından otomobil ithalatına getirilen yüzde 25 oranındaki gümrük vergileri, birçok üreticinin 2025'e yönelik satış tahminlerini geri çekmesine yol açtı.

Mayıs ayında Avrupa Parlamentosu, otomobil ve hafif ticari araçlar için bazı karbon emisyonu hedeflerinin yumuşatılmasına onay vermişti. Ancak, 2035 yılı itibarıyla fosil yakıtlı araç satışını yasaklayan düzenleme halen yürürlükte bulunuyor.

2035'e kadar 100 binden fazla batarya üretimi

Transport & Environment’ın raporunda, hedefin korunması ve elektrikli araç üretiminin artırılması için gerekli politikaların devreye alınması durumunda, otomotiv sektörünün Avrupa ekonomisine katkısının 2035’e kadar yüzde 11 artabileceği ifade edildi.

Aynı dönemde, batarya üretiminde 100 binden fazla, şarj altyapısında ise 120 binin üzerinde yeni istihdam sağlanabileceği kaydedildi.

