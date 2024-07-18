Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin haziran ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı. Verilere göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları geçen ay 2023'ün aynı ayına göre yüzde 4,3 yükselerek 1 milyon 89 bin 925 adet oldu.

Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 34,4'ü benzinli, yüzde 29,5'i hibrit, yüzde 14,4'ü elektrikli, yüzde 12,7'si dizel, yüzde 6,1'i fişli (Plug-In) hibrit ve yüzde 2,9'u diğer yakıt türlerinin kullanıldığı araçlar olarak belirlendi.