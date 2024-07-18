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AB'de haziranda en çok otomobil satan 4 marka/grup

Avrupa Birliği (AB) pazarında yeni otomobil satışı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 artarak 1 milyon 89 bin 925'e ulaştı.

18 Temmuz 2024 | 09:12
AB'de haziranda en çok otomobil satan 4 marka/grup

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin haziran ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı. Verilere göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları geçen ay 2023'ün aynı ayına göre yüzde 4,3 yükselerek 1 milyon 89 bin 925 adet oldu.

Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 34,4'ü benzinli, yüzde 29,5'i hibrit, yüzde 14,4'ü elektrikli, yüzde 12,7'si dizel, yüzde 6,1'i fişli (Plug-In) hibrit ve yüzde 2,9'u diğer yakıt türlerinin kullanıldığı araçlar olarak belirlendi.

  • Elektrikli otomobil satışları haziranda geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 1 düşerek 156 bin 408'e geriledi.
  • Yeni otomobil satışları haziranda geçen yılın aynı dönemine göre İtalya'da yüzde 15,1, Almanya'da yüzde 6,1, İspanya'da yüzde 2,2 artarken, Fransa'da yüzde 4,8 düştü.
  • Ocak-haziran döneminde toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,5 artarak 5 milyon 683 bin 843'e ulaştı.
  • Üreticilere göre, haziran ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 286 bin 226 araçla Volkswagen Grubu yaptı.
  • Volkswagen Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu, 188 bin 930 otomobil sattı.​​​​​​​
  • Renault Grubu, 131 bin 875 yeni otomobille üçüncü, Hyundai Grubu ise 79 bin 841 yeni otomobille dördüncü sırada yer aldı.
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