Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin ocak ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı. Buna göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları geçen ay 2024'ün aynı ayına göre yüzde 2,6 düşüşle 831 bin 201 oldu.

Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 34,9'u hibrit, yüzde 29,4'ü benzinli, yüzde 15'i elektrikli, yüzde 10'u dizel, yüzde 7,4'ü fişli (Plug-In) hibrit ve yüzde 3,3'ü diğer yakıt türlerinin kullanıldığı araçlar olarak belirlendi.

Elektrikli otomobil satışları ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artarak 124 bin 341 oldu. Ayrıca, tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit modellerin toplam satışlardaki payı da yüzde 57,3'ü buldu.

Yeni otomobil satışları ocakta geçen yılın aynı dönemine göre Fransa'da yüzde 6,2, İtalya'da yüzde 5,8, Almanya'da yüzde 2,8 azalırken İspanya'da yüzde 5,3 arttı.

Üreticilere göre, ocak ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 229 bin 898 araçla Volkswagen Grubu yaptı.

Volkswagen Grubu'nu Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu 133 bin 506 otomobil sattı. Renault Grubu, 90 bin 362 yeni otomobille üçüncü, Toyota Grubu ise 72 bin 27 yeni otomobille dördüncü sırada yer aldı. AA