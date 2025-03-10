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ABD devi harekete geçti: Almanya’daki iştirakine 4,4 avroluk destek

ABD'li otomobil üreticisi Ford'un, nakit sıkıntısı yaşayan Almanya'daki iştiraki Ford-Werke GmbH'ye 4,4 milyar avroya kadar destek sağlayacağı bildirildi.

10 Mart 2025 | 15:03
ABD devi harekete geçti: Almanya’daki iştirakine 4,4 avroluk destek

Ford'dan yapılan açıklamada, markanın, Almanya'daki şirketi Ford-Werke GmbH'ye, borçlarını azaltmak, devam eden yeniden yapılandırma çabalarını desteklemek ve rekabet gücünü artırmak için 4,4 milyar avroya kadar finansman sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Motor Başkan Yardımcısı John Lawler, "Almanya'daki iştirakimiz için yeni sermaye ile Avrupa'daki işimizin dönüşümünü yönlendiriyor ve yeni bir ürün yelpazesiyle rekabet gücümüzü güçlendiriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Lawler, uzun vadede Avrupa'da başarılı olabilmek için grubun, yapılarını basitleştirmeye, maliyetleri düşürmeye ve verimliliği artırmaya devam etmesi gerektiğini belirterek, "Avrupa'da elektrikli otomobillerin benimsenmesini teşvik eden ve tüketici talebini Avrupa emisyon hedefleriyle uyumlu hale getiren net bir siyasi gündeme ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

MALİYET VE REKABET BASKISI ZORLUYOR

Öte yandan, Avrupa'da otomotiv üreticileri, elektrikli araçlara geçişin yüksek maliyetleriyle mücadele ederken, Çin ve Avrupa'dan gelen zayıf talep ışığında maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü korumak için ciddi baskı altında bulunuyor.

Son yıllarda otomobil endüstrisinde çığır açan teknolojilerin Çin ve ABD'den gelmesi Avrupa kamuoyunda tartışma konusu olurken, Çinli üreticilerin gittikçe artan rekabeti, Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in tarihi işten çıkarma ve fabrika kapatma kararları da bu tartışmaları artırdı.

Ayrıca Avrupa'da otomotiv sektörü, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine de hazırlanıyor.

Bu arada Ford, Kasım 2024'te, 2 bin 900'ü Almanya'da olmak üzere 2027'nin sonuna kadar Avrupa'da yaklaşık 4 bin kişinin işten çıkarılacağını duyurmuştu. AA

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