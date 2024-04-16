Alfa Romeo yeni tanıttığı modeli 'Milano'nun adını değiştirdi: Peki, neden?

İtalyan otomotiv tarihinde köklü bir marka olan Alfa Romeo, adını Alfa Romeo'nun 1910'da kurulduğu İtalya şehri Milano'dan alan yeni SUV'unu Çarşamba günü tanıtmıştı. Model elektrikli ve hibrit versiyonlara sahip. Ancak bu tanıtımın ardından tartışmalar başladı ve modelin adı değişti... İşte yaşananlar:

1 'İTALYAN YASALARINI İHLAL EDİYOR' Araba, Polonya'daki Tychy fabrikasında üretiliyor ve tamamı İtalya dışında üretilen ilk Alfa Romeo modeli. Tartışmada tam bu noktada çıktı. İtalya Sanayi Bakanı modelin adını değiştirdi. Alfa Romeo'nun, ilk tamamen elektrikli aracını (EV) yurt dışında ürettiği için otomobil üreticisinin 'isim' kararının İtalyan yasalarını ihlal ettiğini söyledi.

2 'POLONYA'DA ÜRETİLEMEZ' Adolfo Urso, "Polonya'da Milano adında bir araba üretilemez" dedi ve bunun İtalyan yasalarına aykırı olduğunu söyledi. Urso'ya göre 2003 tarihli yasa İtalyan olduğunu iddia eden, "kulağa İtalyan gibi gelen" ürünleri hedef alıyor. Urso, "Adı Milano olan bir araba İtalya'da üretilmek zorunda" diye konuştu.

3 NEDEN POLONYA'DA ÜRETİLİYOR? Stellantis CEO'su Carlos Tavares daha önce yaptığı açıklamada modeli İtalya yerine Polonya'da üretmenin maliyeti 10 bin dolar kadar aşağı çektiğini söylemişti.

4 MODELİN YENİ ADI BELLİ OLDU: JUNIOR Yaşanan gerilim sonrası Stellantis 'MİLANO' adının değiştirildiğini söyledi. Modelin yeni adı 'Junior' olacak.

5 STELLANTİS'İN AÇIKLAMASI Stellantis'in sitesinde yer alan açıklamada "Halkın favorisi olan "Milano" ismi, tarihimizin 1910 yılında başladığı şehre bir saygı duruşu olarak seçilmiştir. Bu, Alfa Romeo'nun bir otomobilin ismini seçerken halkın fikrini sorduğu ilk model değildi. Daha önce 1966'da Spider 1600 için halk tarafından seçilen isim Duetto olmuştu" denildi.