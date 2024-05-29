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Alman otomobillerinin Türkiye'deki pazar payı azalıyor mu?

Türkiye'de uzun yıllar yüksek satış sayılarına sahip olan Alman otomotiv markalarının pazar payı ocak-nisan döneminde yüzde 16,81'e geriledi.

29 Mayıs 2024 | 17:46
Alman otomobillerinin Türkiye'deki pazar payı azalıyor mu?

Alman otomotiv markalarının Türkiye'deki pazar payı nisan ayı itibarıyla yüzde 16,81'e gerilerken, satışları en fazla azalan markalar BMW ve Audi oldu. AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye sıfır otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam satış sayısı, bu yılın ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artarak 371 bin 438 olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, söz konusu dönemde yüzde 16,62 artışla 294 bin 837 adet, hafif ticari araç satışları ise yüzde 5,2 azalışla 76 bin 601 adet oldu.

ODMD listesinde 9 Alman markası yer alıyor

ODMD listesine yeni firmalarının da dahil olmasıyla pazardaki toplam marka sayısı 54'e yükseldi. Bu markalara ülkeler özelinde bakıldığında, Fransız ve Almanların ağırlıkta olduğu görülüyor.

Yerli üretim yapan markaların yanı sıra Çin, Güney Kore ve Japonya markaları da pazarda güçlü oyuncular arasında yer alıyor.

Türkiye otomotiv pazarında Volkswagen, Mercedes, BMW, Audi, Skoda, Seat, Mini, Porsche ve Smart ile 9 Alman markası bulunuyor. Türkiye'de uzun yıllar yüksek satış sayılarına sahip olan ancak burada otomobil üretimi konusunda herhangi bir yatırımı olmayan Alman markalarının, Türkiye pazarındaki konumlarında zayıflama görülüyor.

Özellikle Çin menşeli üreticilerle rekabette zorlanan markaların pazar paylarında azalış söz konusu.

En fazla satış yapan Alman markaları

Alman otomotiv firmalarının Türkiye'de ocak-nisan dönemindeki satış sayılarına bakıldığında, Volkswagen 25 bin 375 adetle ilk sırada yer aldı. Satış sayısında 11 bin 705'e ulaşan Skoda ikinci ve 11 bin 299 satışla Mercedes-Benz üçüncü oldu.

BMW, 5 bin 318 satışla dördüncü, Audi ise 5 bin 79 satışla beşinci sırada konumlandı.

Diğer yandan, geçen yılın ocak-nisan dönemiyle kıyaslandığında satışları en çok gerileyen Alman otomotiv markaları yüzde 38,3 ile Audi, yüzde 24,46 ile BMW ve yüzde 17,79 ile Porsche oldu.

Alman markalarının Türkiye pazarından aldığı pay

Alman otomotiv firmalarının Türkiye'deki toplam satış sayısı (otomobil ve hafif ticari) yılın ilk 4 ayında 62 bin 458 oldu. Bu markaların pazar payı yüzde 16,81 olarak hesaplandı. Bu oran, geçen yılın aynı döneminde yüzde 17,53 idi.

Alman otomotiv markalarının Türkiye otomotiv pazarından aldığı pay 2022'de yüzde 19, 2023'te yüzde 18 civarındaydı.

Söz konusu veriler, Alman markalarının Türkiye pazarından aldıkları payın azaldığına işaret etti.

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