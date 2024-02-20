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Alman otomotiv devi dünya genelinde 250 bin aracını geri çağıracak

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz'in, potansiyel yangın riski nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 250 bin aracını geri çağıracağı bildirildi.

20 Şubat 2024 | 14:55
Alman otomotiv devi dünya genelinde 250 bin aracını geri çağıracak

Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesine göre, Mercedes-Benz, potansiyel yangın riskine karşı ihtiyati tedbir olarak 37 bini Almanya'da olmak üzere dünya çapında yaklaşık 250 bin aracını geri çağıracak.

Geri çağırmadan, Mercedes'in 2023 yılı üretimi AMG GT, C-Serisi, CLE, E-Serisi, EQE, EQS, GLC, S-Serisi ve SL modelleri etkilenecek.

Alman haber ajansı DPA'nın haberine göre ise Mercedes-Benz, ihtiyati tedbir olarak söz konusu yangın riskinden etkilenen araçların belirli parçalarını ücretsiz değiştirecek.

Planlanan değişim, ekipmana bağlı olarak 2 ila 5,5 saat sürecek.

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