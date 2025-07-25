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Alman otomotiv devi kırmızı alarmda

Volkswagen, 2025 yılına ilişkin kar tahminlerini aşağı çektiğini ve ikinci çeyrek karında dikkat çekici bir düşüş yaşandığını duyurdu.

25 Temmuz 2025 | 09:18
Alman otomotiv devi kırmızı alarmda

Şirket, söz konusu gerilemeyi ABD’nin uyguladığı ithalat vergileri ile elektrikli araç satışlarının karlılıktaki etkisine bağladı.

Almanya merkezli otomotiv üreticisi Volkswagen, yılın ikinci çeyreğinde 3,83 milyar euro faaliyet karı elde ettiğini açıkladı. Bu, geçen yılın aynı dönemindeki 5,4 milyar euroya göre yüzde 29’luk bir düşüşe işaret ediyor. 

Volkswagen’in üç aylık satış gelirleri de 80,8 milyar euro seviyesinde kaldı. Bu rakam, 82,2 milyar euroluk piyasa beklentisinin gerisinde kaldı.

CNBC'nin haberine göre şirket, uzun süredir beklenen değerlendirmesinde ABD'nin otomotiv ithalatına yönelik gümrük tarifelerinin etkilerine de yer verdi. Buna göre, Volkswagen 2025 yılı faaliyet karlılık oranı beklentisini yüzde 5,5–6,5 aralığından %yüzde 4–5 seviyelerine çekti. 

Yıllık satış hedefi de revize edilerek, artık önceki yıl ile benzer düzeyde kalacağı öngörülüyor. Daha önce bu oranın yüzde 5’e kadar artabileceği ifade edilmişti.

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