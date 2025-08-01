Haberde yer alan yorumlar şöyle:

Türkiye'nin elektrikli otomobil segmentinde pazar lideri olan yerli üretici Togg, Almanya pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor.

Aslen 2024 sonbaharı için planlanan Almanya çıkışı, Eylül ayında Münih’te düzenlenecek IAA Mobility fuarında Togg’un elektrikli SUV modeli T10X ile başlayacak. Bu lansman, Togg için önemli bir adımı temsil ediyor; şirket, bu yıl içinde satışa başlamayı hedefliyor. 2026 yılında ise T10F sedan modeli piyasaya sürülecek.

Togg’un Büyük Hedefi: 2032’ye Kadar Avrupa Yollarında 1 Milyon Araç

Togg, Avrupa'daki büyümesini önce Almanya ile başlatacak. Yaklaşık üç milyon kişilik Türk topluluğu barındırması nedeniyle Almanya, stratejik bir başlangıç noktası olarak görülüyor. Bu kapsamda Stuttgart’ta kurulan bir ofis, genişleme sürecine destek verecek.

Togg’un bir sonraki adımı ise Fransa, İtalya, Hollanda ve İsveç gibi diğer Avrupa ülkelerine açılmak olacak.

Şirket, 2032 yılına kadar Avrupa yollarında bir milyon Togg aracının dolaşmasını hedefliyor. Togg’dan bir sözcü, “Markamız için uzun vadeli başarıyı mümkün kılacak en iyi koşulları bekledik” açıklamasında bulundu.

Satışlar Trumore Uygulaması Üzerinden Dijital Yürütülecek

Togg’un satış stratejisinde, dijital kanallar önemli rol oynuyor. Satışlar, şirketin kendi uygulaması Trumore üzerinden gerçekleşecek. Bu da şirketin Avrupa’daki dijital satış deneyimi için yeni bir sınav olacak. T10X’in Almanya fiyatı henüz açıklanmadı; detaylar IAA Münih fuarında duyurulacak. Türkiye’de ise 320 kilometre menzile sahip model yaklaşık 41.000 Euro’dan satışa sunuluyor.