Anadolu Isuzu tanıttı: Seri üretim başladı

Anadolu Isuzu Kocaeli Çayırova Üretim Tesisi'ndeki toplantı salonunda tanıtımı yapılan BIG.e'nin 4 metreye kadar kargo hacmi ve 1000 kilograma kadar taşıma kapasitesi bulunuyor. 9,4 kilovat gücündeki elektrik motoru üç farklı batarya kapasitesine sahip araç, 10,5 kilovat bataryayla 100 kilometre, 15,7 kilovat bataryayla 135 kilometre ve 21 kilovat bataryayla 170 kilometre menzil sağlayabiliyor.

45 kilometre hıza ulaşan ve yüzde 70 yerlilik oranına sahip BIG.e'nin, yurt dışı ve içi pazara yılda 700 ila 1000 adet arasında satış yapması planlanıyor.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, gazetecilere, BIG.e'de seri üretime başladıklarını söyledi.

Yeni bir alana yoğunluk vermeye başladıklarını belirten Arıkan, "Kamyon ve otobüsle çok ciddi paya sahibiz ama artık bunu farklı alanlara kaydırma niyetindeyiz. Özellikle de hafif ticari araç segmentinde daha fazla yoğunlaşmak ve ürün portföyümüzü genişletmek istiyoruz. BIG.e de bunların gurur verici adımlarından biri." diye konuştu.

Arıkan, BIG.e'nin yenilikçi ve çevreci küçük bir kamyon olduğunu vurgulayarak, "Bahsettiğimiz üç tekerlekli taşıma aracı değil, gerçekten kamyon. Kendi DNA'mızı buraya taşımak istedik. Aynı zamanda çevreye duyarlı elektrikli olması önemli. Şehir içi ulaşım sistemlerinde bu anlamda önemli ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Sadece Türkiye'de değil yurt dışında da aynı ihtiyaç mevcut." şeklinde konuştu.

"Müşterilerimize farklı ve geniş bir portföy sunacağız"

BIG.e'nin birçok saha testinden geçtiğini aktaran Arıkan, araçla ilgi güzel dönüşler aldıklarını ve ilk siparişlerinin geldiğini bildirdi.

Arıkan, birçok sektörden araçla ilgili taleplerin ulaştığına dikkati çekerek, "Turizmde önemli talepler olduğunu görüyoruz. Fabrika içi kullanım, hastaneler, üniversite kampüsleri, belediyeler, ecza depoları, zincir marketler, e-ticaret depoları gibi birçok sektör var. Bunlarda verimli, düşük maliyet sunabilecek araç olacak. Esnaf ve KOBİLER ile limanlar ve havalimanlarında da talep olduğunu gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Birçok otobüslerini elektrikliye veya alternatif yakıta geçirdiklerini dile getiren Arıkan, "Önümüzdeki 4 yıla yayılmış hafif ticari araç ürün planının sadece küçük bir adımı diyebiliriz. Bu alanda gelişmelere devam edeceğiz. Müşterilerimize farklı ve geniş bir portföy sunacağız. Geleceğin bütün taşıma ihtiyaçlarına daha iyi cevap vermeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Programın ardından BIG.e'nin seri üretim bandı ziyaret edildi, basın mensuplarına araçla test sürüşü yaptırıldı.