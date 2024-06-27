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Araç satışında '6 ay-6 bin kilometre' uygulaması uzatıldı

Otomotiv sektöründe "6 ay-6 bin kilometre" ve "ilan kısıtlaması" uygulamaları 1 Ocak 2025'e kadar uzatıldı

27 Haziran 2024 | 09:17
Araç satışında '6 ay-6 bin kilometre' uygulaması uzatıldı

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe "6 ay-6 bin kilometre" ve "ilan kısıtlaması" uygulamalarının 1 Ocak 2025'e kadar uzatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesiyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin yanı sıra, bir takvim yılı içinde yetki belgesiz üç ve üzerinde ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan tüm gerçek veya tüzel kişilerin 6 ay - 6 bin km. düzenlemesine aykırı satışlarının Noterlikler tarafından engellenmesine devam edilecek.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden yetkili satıcılar ve bireyseller tarafından motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe, doğrudan veya dolaylı olarak pazarlanması veya satışının 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yapılamayacağına ilişkin yeni düzenlemeler hayata geçirilmişti.

Bakanlık, 27 Haziran itibariyle 6 ay - 6 bin km. düzenlemesi kapsamında, otomobil yetkili bayisi ile oto galerilere yaklaşık 52 milyon TL, ilan kısıtlamasına aykırı hareket edenlere ise yaklaşık 90 milyon TL idari para cezası uygulandığını da duyurdu.

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