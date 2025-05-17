Arkadan itişli Tesla Model Y Long Range Türkiye'de: Fiyatı ve satış tarihi açıklandı

Tesla'dan yapılan açıklamaya göre en uzun menzilli Model Y aracının fiyatı 2.662.783 TL. Açıklamaya göre model 622 km menzil (WLTP) vadediyor.

Model Y Long Range Arkadan Çekiş, Tesla’nın en uygun fiyatlı Model Y versiyonu ile dört çeker versiyonu arasında konumlanıyor. Tesla Berlin-Brandenburg Gigafactory’de üretilen Model Y Long Range Arkadan Çekiş, yeniden tasarlandı. Tüm yeni Model Y araçlarında, ön ve arkada tek parça tam genişlikte aydınlatma barları, akustik cam, 8 inç arka yolcu ekranı, eller serbest bagaj kapağı açma, kişiselleştirilebilir ortam adınlatması, ek ön görüş kamerası gibi özellikler standart olarak sunuluyor.

Açıklamaya göre Türkiye’deki müşteriler için Mayıs ayında önceden yapılandırılmış araçlar envanterde satışa sunulacak. Teslimatlar Haziran’da başlayacak.

Şirket listeleme tarihlerini şöyle duyurdu.

• 21 Mayıs Saat 18:30 – Model Y Long Range Arkadan Çekiş

• 22 Mayıs Saat 18:30 – Model Y Standard Range Arkadan Çekiş



