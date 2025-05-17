ARA
DOLAR
38,86
0,39%
DOLAR
EURO
43,37
0,18%
EURO
GRAM ALTIN
3999,38
-0,80%
GRAM ALTIN
BIST 100
9668,36
1,33%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Arkadan itişli Tesla Model Y Long Range Türkiye'de: Fiyatı ve satış tarihi açıklandı

Tesla bugün, Yeni Model Y Long Range Arkadan Çekiş versiyonunun önümüzdeki hafta Çarşamba günü (21 Mayıs) ilk kez Türkiye'de siparişe açılacağını duyurdu

16 Mayıs 2025 | 23:52
Son Güncellenme: 17 Mayıs 2025 | 00:02
Arkadan itişli Tesla Model Y Long Range Türkiye'de: Fiyatı ve satış tarihi açıklandı

Tesla'dan yapılan açıklamaya göre en uzun menzilli Model Y aracının fiyatı 2.662.783 TL. Açıklamaya göre model 622 km menzil (WLTP) vadediyor.

Model Y Long Range Arkadan Çekiş, Tesla’nın en uygun fiyatlı Model Y versiyonu ile dört çeker versiyonu arasında konumlanıyor. Tesla Berlin-Brandenburg Gigafactory’de üretilen Model Y Long Range Arkadan Çekiş, yeniden tasarlandı. Tüm yeni Model Y araçlarında, ön ve arkada tek parça tam genişlikte aydınlatma barları, akustik cam, 8 inç arka yolcu ekranı, eller serbest bagaj kapağı açma, kişiselleştirilebilir ortam adınlatması, ek ön görüş kamerası gibi özellikler standart olarak sunuluyor.

Açıklamaya göre Türkiye’deki müşteriler için Mayıs ayında önceden yapılandırılmış araçlar envanterde satışa sunulacak. Teslimatlar Haziran’da başlayacak.
Şirket listeleme tarihlerini şöyle duyurdu. 
• 21 Mayıs Saat 18:30 – Model Y Long Range Arkadan Çekiş
• 22 Mayıs Saat 18:30 – Model Y Standard Range Arkadan Çekiş


 

0
  • ALTIN GRAM - TL 3999,38 -0,8%
  • ALTIN ONS 3201,12 -1,2%
  • BIST 100 9668,36 1,33%
  • DOLAR/JAPON YENI 145,645 -0,03%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39715 0,08883%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 81 1,0262%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,8576 0,3909%
  • EURO/DOLAR 1,1165 -0,1877%
  • EURO/TURK LIRASI 43,3705 0,1825%
  • STERLIN/DOLAR 1,32795 -0,19953%
Borsa Haberleri
Borsa, altın, dolar... Bu haftanın kazandıranı, kaybettireni belli oldu
Borsa şirketinin ünvanı değişti: Yeni isim...
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası çarşamba günü yapılacak
Bugün bedelsiz kararı duyuran 2 şirket
Gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
Borsada salı günü temettü dağıtacak 3 şirket
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası çarşamba günü yapılacak
SPK'dan yeni bülten: 1 bedelli, 1 bedelsiz onayı
15 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Turkcell, temettü miktarı ve tarihini duyurdu (15 Mayıs)
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı
Bedelsiz ve temettü kararını revize etti
Borsa şirketinden ABD'de üretim tesisi adımı
Selva Gıda bedelli kararını duyurdu
Bir şirkette daha temettü kararı onaylandı
GERİ
İLERİ
Borsa, altın, dolar... Bu haftanın kazandıranı, kaybettireni belli oldu
Borsa şirketinin ünvanı değişti: Yeni isim...
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası çarşamba günü yapılacak
Bugün bedelsiz kararı duyuran 2 şirket
Gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
Borsada salı günü temettü dağıtacak 3 şirket
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası çarşamba günü yapılacak
SPK'dan yeni bülten: 1 bedelli, 1 bedelsiz onayı
15 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Turkcell, temettü miktarı ve tarihini duyurdu (15 Mayıs)
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı
Bedelsiz ve temettü kararını revize etti
Borsa şirketinden ABD'de üretim tesisi adımı
Selva Gıda bedelli kararını duyurdu
Bir şirkette daha temettü kararı onaylandı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL