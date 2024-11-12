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Audi'den 3 bin kişinin çalıştığı Brüksel fabrikası için kötü haber

Audi, yakın zamanda kapanması öngörülen ve yönetimle çalışanlar arasında sorunlar yaşanan Brüksel fabrikasına alıcı bulamadı.

12 Kasım 2024 | 17:08
Son Güncellenme: 12 Kasım 2024 | 17:23
Audi'den 3 bin kişinin çalıştığı Brüksel fabrikası için kötü haber

Belçika basınında yer alan habere göre, Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'na ait Audi markasının, Brüksel'de üretim yapan tesisine yatırımcı arayışı sonuç vermedi.

Audi, Brüksel'deki tesise alıcı aramayı bıraktı.

Audi markası, temmuz ayında lüks segment elektrikli otomobil modeli Q8'in üretildiği ve yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Brüksel fabrikasında talebin düşmesi nedeniyle yeniden yapılanmaya gidileceğini, söz konusu modellerin üretimine Meksika'da devam edileceğini açıklamıştı.

Audi yönetimi, eylül başında Volkswagen Grubu tarafından Brüksel'deki fabrikaya üretim için hiçbir model tahsis edilmediğini bildirmişti.

Bu durum fabrika çalışanlarını ve sendikaları rahatsız etmişti. Çalışanlar, işbaşı yapmamış ve üretimi tamamlanmış otomobillerin anahtarlarına el koymuştu.

Audi, yakın zamanda kapanacak Brüksel fabrikası için yeni yatırımcı aramaya başlamıştı. Bu süreçte 20'den fazla yatırımcıyla görüşülmesine rağmen uygun bir alıcı bulunamamıştı.

Audi'nin Brüksel'deki fabrikası 2025 Şubat sonunda kapatılacak.

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