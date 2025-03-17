Avrupa’da kan kaybeden Tesla, Türkiye'de ilk sıraya yükseldi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlenen bilgiye göre, şubat ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 yılı Şubat ayına göre yüzde 14,4 daralarak 90 bin 730 olurken, otomobil satışları da önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 gerilemeyle 76 bin 21 olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki daralmaya karşın, elektrikli otomobil satışlarındaki artış sürdü.

Buna göre "tam elektrikli" otomobil satış adedi yüzde 80,6 artışla 10 bin 473 oldu. Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7'den 13,8'e yükseldi.

TESLA İLK SIRADA

ODMD verilerine göre Tesla, yılın ikinci ayında gerçekleştirdiği 3 bin 310'luk satışla Türkiye'de elektrikli otomobil pazarının lideri oldu.

ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın ocak ve şubat aylarında Avrupa'daki satışları sert düşerken, Tesla geçen ay Türkiye'de en çok tercih edilen elektrikli otomobil olarak öne çıktı.

Almanya'da Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi (KBA), şubat ayına ilişkin verilerine göre, Tesla'nın geçen ay bu ülkedeki satışları yüzde 76'lık bir düşüşle 1.429'a geriledi. Ocak ayında da Almanya'da Tesla'nın satışları yüzde 60 gerilemişti.

Satışlarını açıklayan ilk 4 pazar Fransa, Norveç, İsveç ve Danimarka'da da benzer durum gerçekleşti. Tesla'nın satışları şubat ayında Fransa'da yüzde 26, Norveç'te yüzde 48, İsveç'te yüzde 42 ve Danimarka'da yüzde 53 geriledi.

EN FAZLA SATILAN ELEKTRİKLİ MARKALAR

Türkiye pazarında ise Togg, ocak ayında yaptığı 1.570 satışın ardından aylık olarak pazar performansını yaklaşık yüzde 30 artırarak şubatta 2 bin 38 rakamına ulaştı. Bu dönemde Togg'un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 19'a inerken, satılan her 5 elektrikli otomobilden birinde Togg logosu bulundu.