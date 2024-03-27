Avrupa'nın uçan araba teknolojisi Çin'e satıldı

Bir BMW motoru ve normal yakıtla çalışan AirCar, 2021 yılında kalkış ve iniş için pistleri kullanarak iki Slovakya havaalanı arasında 35 dakika boyunca uçtu. Bir otomobilden uçağa dönüşmesi iki dakikadan biraz fazla sürdü.

BBC'nin haberine göre Merkezi Cangzhou'da bulunan Hebei Jianxin Flying Car Technology Company, AirCar uçaklarını açıklanmayan bir bölgede üretmek ve kullanmak için özel haklar satın aldı.

AirCar'ı yaratan KleinVision şirketinin kurucu ortağı Anton Zajac, firmanın daha önce başka bir Slovak uçak üreticisinden satın aldıktan sonra kendi havaalanı ve uçuş okulunu inşa ettiğini söyledi.

AirCar'a 2022 yılında Slovak Ulaştırma Otoritesi tarafından uçuşa elverişlilik sertifikası verilmişti.

KleinVision teknolojiyi ne kadara sattığını söylemekten kaçındı

Elektrikli araç devriminin gelişimine öncülük eden Çin, şimdi de aktif olarak uçan ulaşım çözümleri geliştiriyor.

Geçtiğimiz ay Autoflight adlı bir firma Shenzhen ve Zhuhai şehirleri arasında yolcu taşıyan bir drone ile test uçuşu gerçekleştirdi. Araba ile üç saat süren yolculuğun, uçakta hiç yolcu olmamasına rağmen 20 dakikada tamamlandığı belirtildi.

Ve 2023 yılında Çinli eHang firması elektrikli uçan taksisi için Çinli yetkililer tarafından güvenlik sertifikası ile ödüllendirildi. Birleşik Krallık hükümeti uçan taksilerin 2028 yılına kadar gökyüzünün düzenli bir özelliği haline gelebileceğini söyledi.

Ancak bu drone benzeri yolcu uçaklarının aksine AirCar dikey olarak iniş kalkış yapmıyor ve bir piste ihtiyaç duyuyor.

Bu ulaşım biçimi için altyapı, düzenleme ve teknolojinin kamu tarafından kabulü açısından hala önemli engeller var.