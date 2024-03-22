ARA
Bist 100
9111,5
-0,32%
Bist 100
Dolar/TL
32,0338
-0,0144%
Dolar/TL
Euro/TL
34,6117
-0,5249%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0805
-0,5041%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2227,58
-0,88%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

BDDK'dan yeni düzenleme: Elektrikli taşıt kredisi sınırları değişti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), elektrik motorlu taşıtların alımına ilişkin kredi tutarlarında düzenlemeye gitti.

22 Mart 2024 | 16:47
Son Güncellenme: 22 Mart 2024 | 18:03
BDDK'dan yeni düzenleme: Elektrikli taşıt kredisi sınırları değişti

BDDK'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik'in (Kredi Yönetmeliği) 12. maddesinin dördüncü fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'in (Finansal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, 13 Haziran 2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 12. maddesi kapsamına giren mükellefler tarafından üretilen sadece elektrik motorlu taşıtlar için Kredi Yönetmeliği'nin 12. maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliği'nin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen kredi vade sınırlarında düzenlemeye gidildi.

Buna göre Kurul, nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin lira ve altındaki taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırını 48 ay olarak belirledi.

Nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin lira üzerinde olup 3 milyon lira üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı 36 ay olurken nihai fatura değeri 3 milyon liranın üzerinde olup 4 milyon liranın üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde ise vade sınırı 24 ay olarak belirlendi.

Nihai fatura değeri 4 milyon liranın üzerinde olup 5 milyon liranın üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde ise vade sınırı 12 ay oldu.

Ayrıca Kredi Yönetmeliği'nin 12'nci maddesinin ikinci fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliği'nin 11/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde kredi tutarının taşıtın değerine oranının nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin lira ve altında olan taşıtlar için yüzde 70'i aşamamasına karar verildi.

Nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin liranın üzerinde olup 3 milyon liranın üzerinde olmayan taşıtlar için kredi tutarının yüzde 50'yi aşamaması, nihai fatura değeri 3 milyon liranın üzerinde olup 4 milyon liranın üzerinde olmayan taşıtlar için kredi tutarının yüzde 30'u aşamaması kararlaştırıldı.

Ayrıca, kredi tutarının nihai fatura değeri 4 milyon liranın üzerinde olup 5 milyon liranın üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 20'yi aşamamasına karar verilirken nihai fatura değeri 5 milyon liranın üzerindeki taşıtlar içinse kredi tutarı yüzde sıfır olarak belirlendi.

İlgili Haberler
Otomobil pazarında fiyatlar düştü, talep arttı
Otomobil pazarında fiyatlar düştü, talep arttı
0
  • ALTIN GRAM - TL 2227,58 -0,88%
  • ALTIN ONS 2162,89 -0,85%
  • BIST 100 9111,5 -0,32%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,395 -0,167%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36092 0,57199%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,125 0,4292%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,0338 -0,0144%
  • EURO/DOLAR 1,0805 -0,5041%
  • EURO/TURK LIRASI 34,6117 -0,5249%
  • STERLIN/DOLAR 1,25926 -0,50095%
Günün En Çok Okunanları
İsviçre, gelişmiş ülkelerde faiz oranlarını düşüren ilk ülke oldu
Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı
Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı
Uzmanlardan "faiz" değerlendirmesi
Uzmanlardan "faiz" değerlendirmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere banka promosyonu açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere banka promosyonu açıklaması
Yeni bir araştırmaya göre insanların kariyerlerinde yaşadığı 1 numaralı pişmanlık
Yeni bir araştırmaya göre insanların kariyerlerinde yaşadığı 1 numaralı pişmanlık
Apple'a dava şoku... Değeri 13 milyar dolar birden geriledi
Apple'a dava şoku... Değeri 13 milyar dolar birden geriledi
“Temiz enerji yatırımları umut verici ama yetersiz”
“Temiz enerji yatırımları umut verici ama yetersiz”
3 yabancı dev bankadan TCMB yorumu: Faiz artışı nasıl yankılandı?
GERİ
İLERİ
İsviçre, gelişmiş ülkelerde faiz oranlarını düşüren ilk ülke oldu
Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı
Uzmanlardan "faiz" değerlendirmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere banka promosyonu açıklaması
Yeni bir araştırmaya göre insanların kariyerlerinde yaşadığı 1 numaralı pişmanlık
Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı
Uzmanlardan "faiz" değerlendirmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere banka promosyonu açıklaması
Yeni bir araştırmaya göre insanların kariyerlerinde yaşadığı 1 numaralı pişmanlık
Apple'a dava şoku... Değeri 13 milyar dolar birden geriledi
Uzmanlardan "faiz" değerlendirmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere banka promosyonu açıklaması
Yeni bir araştırmaya göre insanların kariyerlerinde yaşadığı 1 numaralı pişmanlık
Apple'a dava şoku... Değeri 13 milyar dolar birden geriledi
“Temiz enerji yatırımları umut verici ama yetersiz”
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL