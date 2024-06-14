Berlinetta'da V12 geleneği: Ferrari 12Cilindri mercek altında

Auto Show Dergisi Yayın Yönetmeni Hırant Kasapoğlu'nun modelle ilgili yorumları şöyle:

1 İSMİN ANLAMI 1947'deki ilk Berlinetta modelinde, markanın kurucusu Enzo Ferrari, 1.5 litrelik bir V12 motor kullanmıştı. Zaman içinde Berlinetta modelleri değişse de Ferrari bu geleneği devam ettirdi. Şimdi ise, tüm zamanların en gelişmiş Berlinetta'sında, yine en yeni ve en güçlü V12 motor bulunuyor. Ferrari bir taraftan, 2025 yılında elektrikli yeni modeller için Maranello’daki tesislerinin içerisinde yeni bir elektrikli araç fabrikası inşa ederken, öte yandan da V12’nin sesini ve keyfini seven, “connoisseurs” tabir ettikleri otomobil gurmelerini de unutmuyor. Bu V12 aşıkları için yeni önden motorlu Berlinetta’sını atmosferik bir V12 ile donatan Ferrari, öte yandan bu aşkı kelimelere döküp, ikonik Berlinetta’nın ismini de silindir sayısına atıfla “Dodici Cilindri” olarak belirlemiş.

2 “Il Commendatore”nin İzinde Miami’deki tanıtımdan 2 hafta önce, Maranello’da dünya basınına yapılan ön sunumda, Ferrari’nin pazarlama yöneticisi Enrico Galliera, markanın kurucusu Enzo Ferrari’nin, ürettiği otomobillerle ilgili sözlerini hatırlattı. Il Commendatore şöyle diyordu; “Ferrari otomobilinin özünde V12 motor var. Geriye kalanlar bunun etrafındaki varyasyonlardır”.

3 FERRARİ DNA'SI Enzo’dan ilham alan Ferrari yönetiminin de, 2024 yılında yeni bir Berlinetta’yı geliştirirken, Ferrari’nin özü olan DNA’sından, yani 12 silindirden uzaklaşmaları beklenemezdi, üstelik de emisyon regülasyonları hala bu motorların üretimine izin veriyorken. Mühendisler 2026’nın regülasyonlarını bugünden karşılayan bir motor geliştirmişler. İtalyan metal zanaatının kusursuz bir örneği olan F140HD kodlu bu yeni V12, atmosferik emişli besleme sistemiyle 830 HP üretiyor. Üstelik bu gücü üretirken, dakikada 9.500 devire ulaşabiliyor ve çıkardığı müthiş keyifli seslerle, V12 aşıklarını zevkten dört köşe yapma potansiyeline sahip. Torkun yüzde 80’i 2.500 devirden itibaren üretilirken, geriye kalan devirlerde motorun devir çevirmeye devam etmesi ve vites değişimine ya da motor, takometrede kırmızı bölgeye ulaşana dek, bu ivmenin hiç bitmeyecekmiş gibi kesintisiz sürmesi, saf sürüş keyfinin direksiyon ve pedallar üzerinden sürücünün vücuduna transfer edilmesine yol açıyor. Bu hissi sanırız kelimelerle anlatmak zor. Hani derler ya, “Anlatılmaz, yaşanır”.

4 9.500 Devir İçin Özel Modifikasyon Yeni F140HD motorunda, daha önceden özel seri 812 Competizione modelinde kullanılan motordan da bazı aksamlara, bazı modifiye edilmiş parçalara ve geliştirilmiş yazılıma yer verilmiş. F140HD’nin 9.500 devir çevirebilmesi için de mühendislerin, hareketli parçalardaki ağırlığı ve atalet gücünü azaltması gerekmiş. Bu nedenle bazı hareketli parçalarda, çelikle aynı dayanıma sahip titanyum kullanılarak yüzde 40 hafiflik sağlanmış. Pistonlarda ise yeni bir alüminyum alaşımdan yararlanılmış. Yeniden dengelenen krank sayesinde de yüzde 3 ağırlık tasarruf edilmiş.

5 PERFORMANS BİLGİLERİ Motordan yüksek performans alabilmek için supap iticilerinde Formula 1’deki teknolojiler adapte edilmiş. Ayrıca itici yuvaları DLC (Diamond Like Carbon) isimli madde ile kaplanmış. Bu malzeme çelik yüzeylere kayganlık sağlıyor ve sürtünme kayıpları azaltılabiliyor. Bu kadar motor bilgisi vermişken, performans verilerine de bakalım. 12Cilindri, 0’dan 100 km/s hıza 2,9 sn’de, 0’dan 200 km/s’e ise 7,9 sn’de çıkıyor. Son sürati ise 340 km/s’ten fazla.

6 TASARIM Yeni Berlinetta’nın tasarım sunumunu yapan dizayn şefi Flavio Manzoni, daha önceki nesil, ön ortadan konumlu V12 Berlinetta’ların stil kodlarını radikal bir şekilde yeni 12 Cilindri’ye aktardıklarını açıkladı. Tasarım esinlenmesi önden bakışta bariz şekilde kendisini belli ediyor. Zaten Manzoni ve ekibi bu esinlenmeyi gizlemek değil, tam tersine iyice altını çizmek ve vurgulamak istemişler. Bir şekilde Daytona, 365 GTB4 veya 375 GTB, önden bu havayı yakalamak mümkün, özellikle de far yapısında, kaputun eğiminde ve kaput üzerinde bırakılan havalandırma ızgaralarında. Manzoni, direk olarak bu modelleri hedef almadıklarını, bu modellerin olduğu dönemin etkisini yansıtmak istediklerini, o yılların uzay çağı bilim kurgu filmlerindeki renkleri ve şekilleri yansıttıklarını söylüyor.

7 Geçmiş ve gelecek arasındaki köprü Gerçekten de uzun burun ve kaput yapısında ‘60’ların, ‘70’lerin tasarımlarına rastlıyoruz. Ancak tavanda kullanılan ve arkaya doğru uzanan pleksiglas cam tavan, arka bölümün fütüristik havasıyla çok iyi bir uyum gösteriyor. Bu yeni Berlinetta, geçmişle gelecek arasında kurulan bir köprü gibi. Yaşı yetenler, Magnum dizisinde dedektifi canlandıran Tom Selleck’in kullandığı, üstü açık 308 GTS’i, yeni 12Cilindri’nin hamurunda göreceklerdir. Arka bölümde ise Uzay Yolu dizisindeki uzay gemilerini hatırlatan yapı, Manzoni’nin tasarımını geleceğe taşıyor. Yine bu bölümde, her bir köşeye birer adet aktif spoyler yerleştirilmiş. Spoyler flaplar aracın hızına göre 60 ile 300 km/s arası hızlarda devreye girerek, arka bölüm için ilave yere bastırma kuvveti uyguluyor.