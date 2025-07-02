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Bir dönem açık ara liderdi: Eridikçe eriyor

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artarak 607 bin 379 oldu.

02 Temmuz 2025 | 13:18
Son Güncellenme: 02 Temmuz 2025 | 13:20
Bir dönem açık ara liderdi: Eridikçe eriyor

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) Haziran 2025 verilerine göre, otomobil satışları, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artarak 488 bin 3, hafif ticari araç satışları da yüzde 3,8 yükselerek 119 bin 376 olarak gerçekleşti.

MANUEL ŞANZIMANLARIN SEYRİ

Otomatik şanzımanlı otomobiller 462 bin 89 ile yüzde 94,7 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 25 bin 914 ile yüzde 5,3 paya ulaştı.

  • ODMD sitesinde ilk verilerin yer aldığı 2006 raporunda tüm segmentler içindeki otomatik vitesli araç satışlarının payı yüzde 22, manuel vitesli araç satışlarının payı yüzde 88 olarak kaydedilmişti. Manuel vitesli araçların payı giderek azaldı.
  • 2023 yılının ocak-haziran döneminde manuel şanzımanlı otomobillerin pazar payı yüzde 22 olmuştu.
  • 2022 yılının ocak-haziran döneminde manuel şanzımanlı otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 22,2, 2021'in aynı döneminde yüzde 24,3, 2020'de yüzde 30,4, 2019'da yüzde 33,72, 2018'de yüzde 34,63, 2017'de yüzde 41,92, 2016'da yüzde 42,7 ve 2015'te de yüzde 52,20 seviyesinde kayıtlara geçmişti.

 

 

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