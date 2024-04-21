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Bir dönemin popüler iki kapılı arabalarına ne oldu?

İki kapılı arabalar özellikler 60'larda yükleşe geçti. 70'lerde en popüler dönemini yaşayan bu arabalar 80'lerde gerileme ve 90'larda adeta bir yok olma süreci yaşadı. Peki, neden? CNN bu soruya yanıt aramış...

21 Nisan 2024 | 06:50
Son Güncellenme: 21 Nisan 2024 | 06:54
Bir dönemin popüler iki kapılı arabalarına ne oldu?

Bugün elbette iki kapılı arabalar var ancak bunlar yüksek performanslı, lüks spor arabalar. Ancak özellikle bir dönemin özellikle Amerikan tarzını yansıtan büyük iki kapılı arabalar 90'lardan itibaren adeta yok oldu. Modeller şu an için özellikle koleksiyonerlerin ilgisini çekiyor... Peki, bu modeller neden adeta yok oldu? CNN'nin makalesine göre birkaç faktör var:

1-SUV'ların yükselişi: SUV'ların yükselişi sadece iki kapılılar değil tüm diğer modelleri de geriletti
2-Çocuk güvenliği düzenlemeleri: Makaleye göre 1980'lere gelindiğinde, ABD'de çocuk koltukları zorunlu hale getirildi ve böylece çocukların katlanmış ön koltukların üzerinden atlayarak arkaya geçtikleri dönem bitti.
3-Fiyat/ hedef kitle değişimi: Makaleye göre eskiden en ucuz giriş seviyesi otomobillerin çoğu iki kapılı hatchback'lerdi. Bugün iki kapılı modeller çoğunlukla lüks otomobil galerilerinde görülüyor. 
CNN "BMW ve Audi'nin iki kapılı modelleri mevcuttur. Mercedes-Benz yeni CLE Coupe'yi yeni tanıttı. Amerikan Mercedes bayilerinde spor otomobil olmayan iki kapılı bir model bulunduruyor çünkü bunun için hala bir pazar var" diyor.

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