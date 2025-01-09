Bir marka daha Türkiye'de otomobil fabrikası açabilir

Doğan Trend Otomotiv, fabrika yatırımı için Çin'e gidiyor... Şirketten yapılan açıklamaya göre MG’nin Türkiye yatırımı için süreç 'kararlılıkla' ilerliyor.

Doğan Trend Otomotiv, 45 bin adetlik satış hacmi ile 2023’teki iş hacmini korudu, zorlu bir yılı geride bıraktı. Son yıllarda hızlı bir büyüme trendi yakaladıklarını söyleyen Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin, yaptığı değerlendirmede “Yüksek faiz ve enflasyon ortamında artan maliyetler, regülasyon değişiklikleri ile stokların yönetiminde zorlandığımız bir yıl oldu. Finansal anlamda hedeflerimizin önemli oranda gerisinde kalsak da iş hacmimizi korumayı ve müşterilerimize genişleyen bayilik ağımızla hizmetlerimizi geliştirmeyi başardık. 2024’te 23 bin adedi yeni, 3 bin adedi kullanılmış olmak üzere 26 bin adet otomobil + hafif ticari araç, 16 bin adetten fazla motosiklet, 1800 adet deniz motorunu müşterileri ile buluşturup toplam 45 bin ünite satışına ulaşarak önceki senedeki rekorumuzu ufak bir farkla da olsa tazelemiş olduk” dedi.

2025 YILI BEV+PHEV AÇISINDAN DÖNÜM NOKTASI OLACAK

2024 yılında rekor yenileyen otomotiv pazarının öngörülemez bir şekilde birçok dinamiğin bir araya gelmesiyle güçlü tempoda seyrettiğini vurgulayan Kağan Dağtekin, “2024 980 bini otomobil olmak üzere hafif ticarilerle birlikte 1.2 milyon adedi geçerek rekor tazeledi. %100 elektrikli araçların (BEV) payı %10’a, fişe takılan hibritler (PHEV) ise %5’e yaklaştı. 2025 yılı, BEV+PHEV açısından önemli bir dönüm noktası olacak. Yeni ürünlerin pazara girişi BEV’lerin payının yüzde 15 bandını aşmasını, PHEV’lerin ise ciddi bir atılımla %10 mertebelerine ulaşmasını bekliyoruz. Böylece; elektrikli araçların oranı %25’i aşıp ülkemizin elektrikli araç dönüşümündeki kararlılığı daha net ortaya çıkmış olacak” diye konuştu.

KENDİ REKORUNU AŞTI

Markanın açıklamasına göre Doğan Trend Otomotiv; otomotiv grubundaki MG, Suzuki ve Maxus markalarıyla 2024 yılında toplam 23,300 adetlik satışla kendi rekorunu aştı. Motosiklet Grubu olarak; Vespa, Aprilia, KYMCO, Moto Guzzi, Piaggio, Suzuki ve Silence’dan oluşan motosiklet markalarıyla da toplam 16 bin adedi aşan satış başarısıyla yeni bir eşiği daha geride bıraktı. Şirket, deniz motorlarında da tüm zamanların rekorunu kırarak bin 800 adetlik satışla 2024 yılını tamamladı. Doğan Trend Otomotiv, geçtiğimiz yıl 3 bin adet de ikinci el otomobil ve motosikletin satışını gerçekleştirdi.

1 milyar dolar iş hacmine ulaşıldı

MG markasıyla son yıllarda hızlı bir büyüme trendi yakaladıklarını söyleyen Dağtekin, “Geçtiğimiz 3 yılda 35 bin MG’yi müşterilerimizle buluşturduk. Bugün itibarı ile 7 bin elektrikli araç müşterimize tümü sertifikalı elektrikli araç teknisyenlerimizle hizmet sağladık. 2024 yılında, bir önceki yıla paralel bir iş hacmiyle 45 bin adetlik toplam satış rakamına ulaştık ve elde ettiğimiz yaklaşık 1 milyar dolara yaklaşan ciroyla sektörümüzdeki pozisyonumuzu korumaya devam ettik.

SAIC'LE TÜRKİYE FABRİKASI ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ

Türkiye’de motosiklet üretimi için önemli bir eşiği daha geride bıraktıklarını vurgulayan Kağan Dağtekin, şöyle devam etti: “KYMCO markamızla motosiklet üretimi yatırımımız sona yaklaştı. İzmir Kemalpaşa’daki fabrikamızda deneme üretimine 24 Aralık 2024 itibarıyla hayırlısıyla başladık. Kısa süre içinde seri üretim için çalışmalarımız tamamlanarak yerli üreticiler arasına adımızı yazdıracağız. Son dönemde devletimizin aldığı tedbirler ve yönlendirmeleri doğrultusunda, bu büyüme hızını sürdürebilmek için üretim tesisi yatırımı yapmamız gerektiğinin farkındayız. MG markasını da çatısı altında bulunduran SAIC Motor, 2024 yılı, 4.6 milyon adetlik global satışa ulaşılarak büyük bir başarıyla tamamladı. Grup şirketleri toplamda 1.2 milyon adetlik yeni enerjili araç (NEV) satışına imza atarak bir önceki yıla göre yüzde 10’a yakın büyüme sağladı.

AB pazarlarındaki zorluklara rağmen, SAIC Motor'a ait MG markası Avrupa'da hibrit elektrikli araç (HEV) segmentinde atılım yaptı ve 240 bin adedi aşan satış performansıyla büyüme kaydetti. İş ortağımız SAIC’le son bir yıldır Türkiye fabrikası üzerinde birlikte kararlılıkla çalışıyoruz. Bu süreçte oldukça fazla yol kat ettik. Çalışmalarımız kararlılıkla devam ederken, SAIC üst yönetiminin daveti üzerine 10 Ocak’ta Şangay’a giderek bu önemli projeyi bir sonraki aşamaya taşımayı hedefliyoruz. Bu aşamada Bakanlığımızın destekleri ve yönlendirmesiyle süreci titizlikle yürütüyoruz.”

MISIR FABRİKASI, TÜRKİYE PROJESİNİN ALTERNATİFİ DEĞİL

MG’nin Mısır’daki iş ortağı ile yürüttüğü fabrika yatırımıyla ilgili de değerlendirme yapan Dağtekin, “Yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalışılan ve yıllık 50 bin araç üretim kapasiteli Mısır projesiyle SAIC Motor, Mısır iç pazarı ile bazı Afrika ve Ortadoğu ülkelerini hedefliyor. Mısır fabrikası, Türkiye projesinin alternatifi ya da rakibi değil. Dolayısıyla bu projenin bizim yatırımımızla bir ilişkisi yok. Bizim olası rakibimiz Avrupa’daki ülkeler ve Fas olabilir. Çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz” diye konuştu.

2025 TAHMİNLERİ

Türkiye otomotiv pazarının 2024 yılında öngörülemez bir şekilde birçok dinamiğin bir araya gelmesiyle yüksek bir seviyeye ulaştığını vurgulayan Kağan Dağtekin, “İlk çeyrekte; yoğun ÖTV muaf satışları ve seçim öncesindeki hareketlilik talebi yukarı çekti. İkinci çeyrekte beklenenden farklı uygulanan GSR2 geçiş süreci öncesindeki stok temizleme kampanyaları pazarda ciddi bir hareketlilik sağladı. Yaz aylarından itibaren ise Avrupa’daki satışların azalmasıyla, üretim fazlasının Türkiye’ye yönlendirilmesi ciddi fiyat baskısıyla kampanya yoğun bir döneme vesile oldu. Tüm bunlara ek olarak, yeni oyuncuların pazara girişiyle rekabetin artması, tüketicilere cazip indirimler ve uygun finansman kampanyaları sundu. Sonuç olarak, kredi kısıtlamalarına rağmen, tüketiciler yıl boyunca süreklilik arz eden kampanyaları değerlendirerek satın alımlara yöneldi. 2025 yılında toplam otomotiv pazarının 800 bin ile 1 milyon, motosiklet pazarının ise 800-900 bin adet arasında gerçekleşmesi bekliyoruz. Yeni yılda önceliğimiz, pazardaki konumumuzu korurken motosiklet üretimine başlamak ve otomotiv üretim projemizi de olumlu sonuçlandırmaya çabalamak olacak” dedi.