Bir zamanlar herkesin hayaliydi: 102 yıllık İngiliz lüksü neyi yanlış yaptı?

CNN’in haberine göre, 102 yıllık geçmişe sahip olan Jaguar, reklam kampanyası yayımlanmadan önce bile çeşitli zorluklarla karşı karşıyaydı. Liderlik değişiklikleri, eskimiş model gamı ve satışlardaki düşüş markanın temel sorunları arasındaydı. Buna ek olarak, Alman otomobil devleriyle ve Tesla gibi yeni rakiplerle rekabet de giderek zorlaşıyordu.

Geçen yıl tanıtılan reklam kampanyası ise markaya yönelik eleştirileri daha da artırdı.

"Live vivid" (canlı yaşa) gibi sloganların yer aldığı reklamda, ne araçlara ne de araç konseptlerine dair herhangi bir görüntü bulunuyordu. Kampanya, özellikle siyasi sağ kesimin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın tepkisini çekti.

Trump, reklamı 'rezil' ve 'aptalca' olarak niteledi; Jaguar’ı büyük maddi kayıplara yol açmakla suçladı.

Jaguar'a ne oldu?

Jaguar Land Rover, 2008 yılında Hintli Tata Motors tarafından satın alındı. Bu nedenle Jaguar’ın kendi başına bir piyasa değeri bulunmuyor. Tata ise yaklaşık 28 milyar dolarlık operasyonel hacmiyle çok uluslu bir şirket olarak güçlü konumunu koruyor.

Markanın yaşadığı sorunlar, yalnızca kamuoyundaki algı yönetimiyle sınırlı değil.

Jaguar, 2024 yılında tüm üretimini durdurdu ve piyasadaki tüm modellerini geri çekti.

Elektrikli otomobil üreticisine dönüşme hedefiyle alınan bu radikal karar, markayı tamamen görünmez hale getirdi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği’nin verilerine göre nisan ayında ayında Avrupa’da Jaguar satışları bir önceki yıla göre yüzde 97,5 düştü. Bu düşüş, Satışların bu denli azalması, üretimin durdurulmasıyla doğrudan bağlantılı olsa da medyada çıkan başlıklar olumsuz algıyı daha da pekiştirdi.

Tepkilerin ardından, Jaguar geçen yıl Miami Art Week’te Type 00 adlı konsept aracını tanıttı. Ancak bu tanıtımın geleneksel bir otomobil fuarında değil de bir sanat etkinliğinde yapılması, markanın pazarlama stratejileri konusundaki soru işaretlerini artırdı.

Type 00 üretime girmeyecek, ancak Jaguar’ın gelecekteki tasarım yaklaşımını yansıtması bekleniyor.

Öte yandan, Jaguar Land Rover’ın CEO’su Adrian Mardell geçen hafta görevinden ayrılacağını açıkladı.

Jaguar’ın yeniden üretime ne zaman geçeceği ise henüz bilinmiyor.