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BMW, ABD'de 720 binden fazla aracını geri çağırıyor

Alman otomobil üreticisi BMW'nin kısa devre endişeleri nedeniyle 720 bin 796 aracı geri çağırdığı bildirildi.

20 Ağustos 2024 | 19:35
BMW, ABD'de 720 binden fazla aracını geri çağırıyor

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresinin (NHTSA) açıklamasında, BMW'nin 2012-2018 model belirli araçlarını geri çağırdığı belirtildi.

Bu araçlarda, su pompasındaki düzgün kapatılmamış bir elektrik bağlantı parçasının suya maruz kalabileceği ve kısa devre yapabileceği bilgisi verilen açıklamada, kısa devrenin yangın riskini artırdığına işaret edildi.

Geri çağırmadan etkilenen potansiyel araç sayısının 720 bin 796 olduğu belirtilen açıklamada, bayilerin ücretsiz olarak su pompasını ve fiş bağlantı parçasını inceleyerek gerekirse değiştireceği, koruyucu bir kalkan takacağı bildirildi.

Açıklamada, geri çağırmadan etkilenen araç sahiplerine 4 Ekim'den itibaren bildirim gönderilmesinin beklendiği kaydedildi.

BMW, bu ayın başlarında ABD'de aşırı ısınmaya veya nadir durumlarda yangına neden olabilecek bir motor arızası nedeniyle 100 binden fazla, geçen hafta da Çin'de 1,3 milyondan fazla aracını geri çağırmıştı.

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