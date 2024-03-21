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BMW'den rekor kâr

BMW Grubu'nun faaliyet karı, geçen yıl 2022'ye göre yüzde 32 artarak 18,4 milyar euroya yükseldi.

21 Mart 2024 | 14:35
BMW'den rekor kâr

BMW Grubu, 2023 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre grubun faiz ve vergi öncesi karı (FVÖK- EBIT) 2022’de 13,99 milyar euro iken, 2023'te yüzde 32 artışla 18 milyar 48 milyon avro seviyesine yükseldi. Bu da şirket tarihindeki en yüksek değer olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde, grup gelirleri yüzde 9 artarak 155 milyar 498 milyon euroya çıktı.

Böylece BMW Grubu ilk kez Mercedes Otomobil Grubu'ndan (153,2 milyar euro) daha fazla satış gerçekleştirdi.

Şirket geçen yıl 7,53 milyar euro AR-GE harcaması yapmıştı.

Bünyesinde BMW, MINI ve Rolls-Royce gibi markaları bulunduran BMW Grubu, geçen yıl dünya genelinde otomobil teslimatlarını yüzde 11,7 artırarak 2 milyon 661 bin 922'e yükseltmişti. Bunun yüzde 14,7'si ( 375 bin 716) elektrikli otomobillerden oluşmuştu. Geçen yıl elektrikli otomobillerin satışları 2022’ye göre yüzde 74,1 artmıştı.

BMW, bu yıl ise satışların hafif artmasını ve vergi öncesi karının ikinci el piyasasında değişen koşullar nedeniyle biraz azalmasını bekliyor.

 

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