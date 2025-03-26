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BMW ve Alibaba'dan yapay zeka işbirliği

Alman otomotiv şirketi BMW'nin, Çin'de sattığı araçlara yapay zeka sistemlerinin entegrasyonu için Çinli teknoloji şirketi Alibaba ile anlaşmaya vardığı bildirildi.

26 Mart 2025 | 17:23
BMW ve Alibaba'dan yapay zeka işbirliği

Xinhua'nın haberine göre, anlaşma kapsamında iki şirket, Alibaba'nın yapay zeka büyük dil modeli (LLM) Qwen'i kullanan bir motor geliştirecek.

BMW'nin "Neue Klasse" (Yeni Sınıf) adını verdiği yeni nesil akıllı araçlarda kullanılacak araç-içi Akıllı Kişisel Asistan da Alibaba'nın yapay zeka uygulamasıyla çalışacak.

Söz konusu yeni nesil araçların, Çin'de 2026'da piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

Çin'de düzenleyici kurumlar, yalnızca Çin ana karasındaki şirketler tarafından geliştirilen yapay zeka hizmetinin kullanılmasına onay veriyor.

Alibaba, daha önce ABD'li teknoloji şirketi Apple ile, Çin'de satılan iPhone'lara yapay zeka hizmetlerinin entegrasyonu için anlaşmaya varmıştı.

 

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TAV Havalimanları temettü kararını duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 8 şirket
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Turkcell temettü kararını duyurdu
BİM'den geri alım açıklaması (25 Mart)
Bugün temettü dağıtacak 3 hisse var
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 13 şirket
Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
Borsada dün temettü açıklayan 6 şirket
Kontrolmatik'ten temettü kararı
Akbank temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Aztek Teknoloji'den temettü kararı
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