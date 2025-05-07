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BMW’ye Çin darbesi: Karı yüzde 25 azaldı

Alman otomobil üreticisi BMW Group'un faaliyet karı bu yılın ilk çeyreğinde, Çin rekabetiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,2 düşüşle 3 milyar 113 milyon Euro’ya geriledi.

07 Mayıs 2025 | 13:17
BMW’ye Çin darbesi: Karı yüzde 25 azaldı

BMW Grubu, yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu. Buna göre grubun faiz ve vergi öncesi karı (FVÖK- EBIT) geçen yılın ilk çeyreğinde 4 milyar 162 milyon eEuro iken, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 25,2'lik düşüşle 3 milyar 113 milyon Eeuro’ya düştü.

Ocak-mart döneminde, kur dalgalanmalarından arındırılmış grup gelirleri yaklaşık yüzde 9 düşerek 33 milyar 758 milyon Euro’ya indi. Düşüşün özellikle rekabetin arttığı Çin pazarında belirgin olması dikkati çekti.

Bünyesinde BMW, MINI ve Rolls-Royce gibi markaları bulunduran BMW Grubunun, ilk çeyrekte dünya genelinde otomobil satışları yüzde 1,4 düşerek 586 bin 117’ye geriledi. BMW, ABD'deki son gümrük tarifelerine rağmen enflasyon oranlarının düşmesi ve daha ılımlı faiz oranı indirimleri ile desteklenen araç talebinin birçok pazarda artmasıyla, bir önceki yılın seviyesinde bir kar beklemeye devam ettiğini de duyurdu.

Şirket, gümrük tarife artışlarının bir kısmının geçici olmasını ve temmuz ayından itibaren bazı küresel tarifelerin geri alınmasını bekliyor. Münih merkezli otomobil üreticisi, tarifelerin yılın ikinci yarısına kadar yürürlükte kalması halinde kazançlara yönelik riskler olacağını da belirtti.

 

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Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün temettü duyuran 11 şirket (6 Mayıs)
Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var
Aztek Teknoloji temettü ödeme tarihini duyurdu
Torunlar GYO (TRGYO) temettü teklifini duyurdu
İş Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Halkbank'tan ABD'deki davaya ilişkin açıklama
Denge Yatırım Holding bedelli tarihini duyurdu
Borsada yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (7 Mayıs)
Beşiktaş satılan hisse sayısı ve elde edilen geliri açıkladı
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
Osmanlı Yatırım temettü tarihi ve miktarı belli oldu (2025)
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İLERİ
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