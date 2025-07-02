Bolat: İhracatta son bir yılın en yüksek aylık artışı oldu

Haziran ayı ihracat verileri Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe tarafından açıklandı. Bolat, haziran ayı itibarıyla ihracatta rekor seviyeye ulaşıldığını söyledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İhracatımız haziranda (geçen yılın aynı ayına göre) yüzde 8 artışla 20,5 milyar dolara ulaştı. Bu artış son bir yılın en yüksek aylık artışı oldu. Yıllık ihracatımızda rekor rakam olan 267 milyar dolara ulaşmış olduk" dedi.



En çok ihracat yapan sektörler sıralamasında otomotiv 3,4 milyar dolarla liderliğini korudu. Kimyevi maddeler 2,6 milyar dolarla ikinci, çelik 1,4 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı.