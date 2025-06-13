Borusan EnBW Enerji, yeni girişimi ‘Borusan EnBW Şarj – 5’i tanıttı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir enerji kaynaklarından yararlanarak çevre dostu ve verimli hizmet sağlamaya odaklanan yeni girişim, Borusan EnBW Enerji’nin %100 yenilenebilir enerji santrallerinden tedarik edilen Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi (YEK-G) sertifikalarıyla elektrikli araç kullanıcılarının şarj işlemlerindeki ayakizini sıfırlayacak.

Türkiye genelinde hâlihazırda 351 şarj noktasıyla faaliyet gösteren 5, 2025 sonunda 500 şarj noktasını aşmayı hedefliyor. 2030 yılında ise 3.000 şarj noktasına ulaşmayı amaçlayan 5, bu doğrultuda yaklaşık 10 milyar TL’ye ulaşacak yatırımları devreye almayı planlıyor.

Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Enis Amasyalı, yaptığı konuşmada, “Ulaşım sektöründe artan hareketlilik hacmi, karbon salımının önemli bir bölümünün bu sektörden kaynaklanmasına neden oluyor. Bu da elektrifikasyonu zorunlu kılıyor. Elektrikli araçlar her geçen gün yaşamımıza daha fazla dahil oluyor. Biz de Borusan EnBW Enerji olarak 16 yıllık yenilenebilir enerji sektörü deneyimimizi ve enerjimizi, mobilite ve enerji dönüşümlerinin kesişiminde yer alan yeni bir alana taşıdık. Hissedarımız Borusan’ın Borusan Otomotiv Grubu ile e-mobilite dönüşümüne öncülük ediyor olması, diğer yandan Alman hissedarımız EnBW’nin 9 yıldır elektrikli araç şarj ağı alanında yürüttüğü faaliyetlerle Almanya pazarında lider konumda olması 5’i Türkiye’nin en iddialı şarj çözümü haline getiriyor. 5, yalnızca yüksek performanslı şarjın yeni adresi değil; hareket halindeki yaşamınızı kolaylaştıran, güvenli, güvenilir, hızlı ve geleceğe odaklı sürdürülebilir bir tercih” dedi.

E-mobilite alanındaki gerçek değişimin, elektrikli araç kullanıcılarının konforla hareket edebildiği bir ekosistemde başladığını belirten Amasyalı, “Yenilikçiliği yalnızca teknolojiyle değil, ihtiyaçlara göre şekillenen ve kullanıcı deneyimini merkeze alan çözümlerle hayata geçiriyoruz. Sadece büyüyen istasyon ağımız ile değil aynı zamanda Türkiye’nin lider şirketleri ile yaptığımız iş birlikleriyle müşterilerimizin şarj deneyimini zenginleştiriyor ve farklı fırsatlar sunuyoruz” diye konuştu.