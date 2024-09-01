Borusan Otomotiv Grubu 20 milyon avroluk gayrinakdi işleme imza attığını duyurdu

Gruptan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, iklim değişikliğinin her geçen gün daha somut bir gerçeklik olarak hayata girdiğini belirterek, tüketicilerin elektrikli ve hibrit otomobillere talebinin arttığını aktardı.

Türkiye'de elektrikli araç kullanımını yaygınlaştırma misyonlarına paralel çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Tiftik, "BMW’nin tamamen elektrikli modeli i3 ile 2013 senesinde çıktığımız elektrifikasyon yolculuğuna aynı hızla devam edebilmek için sürdürülebilir finansman araçlarını aktif bir şekilde kullanıyor, yeşil ekonomiye geçiş sürecine olan katkımızı bu Yeşil Kredi anlaşması kapsamında tamamlanan gayrinakdi işlem ile bir kez daha ortaya koyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Tamamladıkları 20 milyon avroluk işlemle çevre dostu modellere olan talebi daha fazla karşıladıklarının bilgisini paylaşan Tiftik, "BMW tutkunlarının isteklerine daha yüksek oranda cevap verebileceğiz. Hem Borusan Otomotiv Grubu hem de Türkiye otomotiv sektörü için büyük bir değer taşıyan bu anlaşmada işbirliği içinde bulunduğumuz TEB ve BNP Paribas'a teşekkürlerimi sunuyorum." açıklamasını yaptı.

TEB Kurumsal ve Kurumsal Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yenidoğan ise geniş bir yelpazede farklı müşteri segmentlerimiz için sunduğumuz ürün ve hizmetlerle sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağladıklarına dikkati çekerek, aynı zamanda topluma, çevreye ve insan yaşamına değer katan çalışmalara odaklandıklarını vurguladı.

Sürdürülebilir finansman çözümleri için iş ortağı olarak, yeşil ve kapsayıcı bir ekonomiye geçişte müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetler sunduklarını işaret eden Yenidopan, BNP Paribas tarafından sağlanan birçok yatırımın finansmanına da aracılık ettiklerini aktardı.

Yenidoğan, söz konusu işlemin uluslararası standart olarak benimsenen Loan Market Association'ın (LMA) Yeşil Kredi Prensipleri'ne uygun olduğunu kaydederek, "Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için çevreci tüketim alışkanlıklarını teşvik eden, doğal kaynakları doğru kullanan, geri dönüşüm ve tasarruf sağlayan, çevreyi koruyan çalışmaları destekliyoruz. Önümüzdeki dönemde de gerek Bankamızın gerekse BNP Paribas'nın kaynaklarıyla müşterilerimize sürdürülebilirlik ve yeşil kredi odaklı finansman desteği sunarak reel sektöre katkıda bulunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.